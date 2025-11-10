Скандалище в «Динамо»: Нгамале попался на измене и опоздал на сборы команды Камеруна из-за разъяренной девушки

Вингер «Динамо» Муми Нгамале опоздал на сборы национальной команды Камеруна, сообщает Telegram-канал Sport Baza. По словам источника, 31-летний футболист не вылетел вовремя из-за ссоры с девушкой.
Попался на измене
Скандал с Нгамале разгорелся 9 ноября, когда его девушка, известная блогерша Nikki Seey, обвинила футболиста в измене. Судя по всему, вингер после поражения от «Акрона» (1:2) в 15-м туре РПЛ отправился в клуб, где проводил время с другой дамой. Об этом узнала его возлюбленная.
«Я была настоящей, и мне не за что винить себя, я сделала все возможное. Есть люди, которые не умеют любить, они не умеют быть верными, честными и открытыми. Мне не повезло, эти отношения оказались большой ошибкой», — написала девушка в социальных сетях.
Нгамале разозлило, что блогерша вынесла скандал на публику, — тогда футболист заставил Nikki съехать из квартиры. Из-за этого они поссорились еще сильнее — девушка попыталась забрать паспорт Муми, а тот, судя по ее словам, вырвал ей клок волос.
«Мне хотелось услышать от него хоть какие-то объяснения, даже если бы они меня добили. А Нгамале просто смеялся и пытался все обставить так, что я неправильно поняла ситуацию. Говорил, это старые переписки, хотя были видны даты. Вы не представляете, какие эмоции у меня были. В порыве я забрала его паспорт. Зачем? Муми должен был уехать в сборную, но я сказала: он никуда не полетит, пока мы не поговорим.
После этого он схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос. В итоге он забрал паспорт, а мне стало страшно — вдруг ударит! Слава богу, до этого не дошло. В полицию обращаться не буду — нет ресурса», — рассказала блогерша изданию Sport24.
Позднее история получила продолжение — Nikki Seey вместе с охранниками вернулась в квартиру за своими вещами, но застала бывшего парня вместе с другой девушкой. Произошедшее попало на камеру.
«Звезда этого вечера. Если бы я еще не узнала, что это моя подписчица, которая все знает и приехала на секс в квартиру, где цветы с моего дня рождения и все мои вещи. В квартиру из которой в 6 утра меня выгоняли…» — написала блогерша.
На видео футболист попал в трусах сборной Камеруна — именно в расположение этой команды Нгамале должен был улететь в скором времени. Но, по данным Sport Baza, не успел — из-за скандала с девушкой вингер опоздал на самолет и пропустил первую тренировку.
Семь бед
Футболист пока не комментировал инцидент, однако высказался его агент Боаз Горен. Он обвинил Nikki Seey в нарушении нескольких законов РФ.
«Как и в случае с любой частной историей, ставшей достоянием общественности, я понимаю, почему люди так заинтересованы этим, но это чистые сплетни. Здесь явно прослеживается попытка навредить Муми. Все, кто читает эту историю, должны рассматривать ее с этой точки зрения: обиженная сторона в отношениях, которая очень активна в социальных сетях, решила обнародовать частные проблемы в отношениях со своей искаженной односторонней точки зрения. Я считаю, она также нарушила несколько законов», — рассказал Горен «СЭ».
Главный тренер бело-голубых Валерий Карпин в интервью «СЭ» заявил, что ситуация мешает Муми играть: «Влияет ли случившееся на Нгамале? Вы как думаете? Влияет, конечно, сто процентов. Что будет ему за нарушение режима — вопрос к клубу, не ко мне», — сказал тренер.
Впрочем, в «Динамо» про какие-либо санкции в отношении полузащитника пока никто не говорит. У бело-голубых и без него хватает проблем — москвичи под руководством Валерия Карпина завершили первый круг на 10-м месте, набрав всего 17 баллов. Отрыв от зоны стыков — всего 3 очка, тогда как от первого места — 13. Все настолько невзрачно, что портал Opta впервые в сезоне допустил попадание динамовцев в стыки. Шанс на это — 2,4%.
Кроме того, история с Нгамале может быть не единственной. Как рассказала певица Анна Седокова в социальных сетях, некоторые одноклубники Муми тоже могли изменять своим вторым половинкам: «Извините, не могу остаться в стороне. Тут скандал в футболе. Что некий футболист с лавки встречался открыто с милой девушкой и общался параллельно еще с десятью. У меня есть что добавить. Один из его сокомандников, максимально женатый и с милыми фото с женой и ребенком в закрепленных, регулярно отправлял мне лайки и намеки. Так ты либо крестик сними, либо трусы надень.
А второй вообще удивительный человек! Он одновременно отправлял сальные сообщения и мне, и моей дочке! Вы вообще представляете? Это что, мы настолько не общаемся, и он такое золото, чтобы не обсудить это друг с другом?» — написала Седокова.
У «Динамо» получается очень непростой сезон. И легче пока не становится.