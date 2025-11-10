Скандалище в «Динамо»: Нгамале попался на измене и опоздал на сборы команды Камеруна из-за разъяренной девушки

«Мне хотелось услышать от него хоть какие-то объяснения, даже если бы они меня добили. А Нгамале просто смеялся и пытался все обставить так, что я неправильно поняла ситуацию. Говорил, это старые переписки, хотя были видны даты. Вы не представляете, какие эмоции у меня были. В порыве я забрала его паспорт. Зачем? Муми должен был уехать в сборную, но я сказала: он никуда не полетит, пока мы не поговорим.



После этого он схватил меня за волосы и начал отбирать паспорт. Очень сильно держал меня и выдрал клок волос. В итоге он забрал паспорт, а мне стало страшно — вдруг ударит! Слава богу, до этого не дошло. В полицию обращаться не буду — нет ресурса», — рассказала блогерша изданию Sport24.