«Спартак» потеряет лидера из-за «Зенита», «Краснодар» купит звезду у аутсайдера. Трансферные слухи дня

Параллельно с этим «Локомотив» выставил на трансфер сразу восемь игроков. По данным телеграм-канала «Мутко против», в список попали Марк Мампасси, Иван Кузьмичев, Владислав Сарвели, а также несколько футболистов, ранее выступавших за дзержинский «Арсенал»: Вадим Арутюнян, Арсений Агеев, Александр Французов, Кирилл Волков и Михаил Щетинин. Примечательно, что 20-летний Щетинин летом подписал полноценный контракт с «Арсеналом», но «Локомотив» воспользовался правом выкупа, после чего игрок вернулся в московский клуб.