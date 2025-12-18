Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.60
П2
8.50
Футбол. Лига конференций
23:00
АЕК Л
:
Шкендия
Все коэффициенты
П1
1.62
X
3.98
П2
5.99
Футбол. Лига конференций
23:00
АЗ
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.60
П2
6.30
Футбол. Лига конференций
23:00
Целе
:
Шелбурн
Все коэффициенты
П1
1.23
X
6.82
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
КуПС
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.79
П2
12.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Ноа
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.55
П2
3.45
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.70
П2
2.04
Футбол. Лига конференций
23:00
Легия
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.00
П2
9.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Майнц
:
Самсунспор
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.10
П2
4.80
Футбол. Лига конференций
23:00
Омония
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.41
П2
2.74
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.18
X
8.00
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шахтер
:
Риека
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.60
П2
4.24
Футбол. Лига конференций
23:00
Шэмрок Роверс
:
Хамрун Спартанс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
23:00
Сигма
:
Лех
Все коэффициенты
П1
3.46
X
2.87
П2
2.51
Футбол. Лига конференций
23:00
Слован Бр
:
Хеккен
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.79
П2
2.71
Футбол. Лига конференций
23:00
Спарта П
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Страсбур
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
12.75
Футбол. Лига конференций
23:00
Зриньски
:
Рапид В
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.62
П2
4.05

«Спартак» потеряет лидера из-за «Зенита», «Краснодар» купит звезду у аутсайдера. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: Sport24

Смена тренера в «Рубине»

В казанском клубе «Рубин» назревает перестановка на тренерском мостике, сообщает инсайдер Андрей Панков. По результатам заседания совета директоров было принято решение об отставке главного тренера Рашида Рахимова. Однако окончательное слово пока остается за главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, чье одобрение необходимо для реализации решения.

Источник: РИА "Новости"

Если отставку Рахимова утвердят, на пост главного тренера «Рубина» претендует Владимир Федотов. Бывший тренер ЦСКА, «Оренбурга» и «Сочи» уже прибыл в Казань, ожидая подписания контракта с клубом.

«Палмейрас» хочет купить Барко

Бразильский клуб «Палмейрас» отказался от идеи приобретения полузащитника «Зенита» Жерсона. Причина отказа — слишком высокая цена в 25 миллионов евро, которую запросил российский клуб. Также был отклонен вариант с обменом на другого игрока.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Вместо этого «Палмейрас» обратил внимание на атакующего полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Сам аргентинец не против перехода в бразильский клуб. «Спартак» оценивает игрока в 15,5 миллионов евро — сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить. По данным источников UOL Esporte и BolaVip, Барко стал приоритетной целью клуба на зимнее трансферное окно.

Источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» перестраивает состав

Аргентинский полузащитник Лукас Вера успешно прошел медобследование и в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива». Ранее сообщалось, что соглашение с Верой будет рассчитано на 2,5 года, а его ежемесячная зарплата составит 5 миллионов рублей. Напомним, Вера находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Аль-Вахдой» из ОАЭ.

Источник: ФК "Локомотив" Москва

Параллельно с этим «Локомотив» выставил на трансфер сразу восемь игроков. По данным телеграм-канала «Мутко против», в список попали Марк Мампасси, Иван Кузьмичев, Владислав Сарвели, а также несколько футболистов, ранее выступавших за дзержинский «Арсенал»: Вадим Арутюнян, Арсений Агеев, Александр Французов, Кирилл Волков и Михаил Щетинин. Примечательно, что 20-летний Щетинин летом подписал полноценный контракт с «Арсеналом», но «Локомотив» воспользовался правом выкупа, после чего игрок вернулся в московский клуб.

Ситуация в «Балтике»

Калининградская «Балтика», занимающая пятое место в таблице РПЛ, может расстаться с тремя футболистами в зимнее трансферное окно. По информации Metaratings, клуб планирует расторгнуть арендное соглашение с полузащитником Даниилом Уткиным и вернуть его в «Ростов». Также в планы главного тренера Андрея Талалаева не входят защитники Диего Луна и Амир Мохаммад.

Источник: ФК "Балтика"

Баринов все ближе к ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. По информации телеграм-канала «Мутко против», ЦСКА готов предложить железнодорожникам компенсацию в размере от 500 тысяч до 1 миллиона евро. Если стороны не придут к соглашению, Баринов останется в «Локомотиве» до конца сезона.

Источник: РИА "Новости"

Изменения в «Оренбурге»

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», «Оренбург» покинут четыре футболиста. Вратарь Николай Сысуев, защитник Анри Чичинадзе, полузащитник Владислав Камилов и нападающий Степан Оганесян уже получили уведомление о необходимости искать новый клуб. Руководство «Оренбурга» намерено усилить состав легионерами, поэтому проводит чистку состава.

Боселли интересен большим клубам

Отец и агент полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли подтвердил интерес к сыну со стороны нескольких крупных клубов. Ранее сообщалось об интересе к уругвайцу со стороны ЦСКА и «Краснодара». «Несколько больших клубов заинтересованы в Хуане, это естественно, учитывая его выступления. Но трансферное окно еще не открылось. Посмотрим позже», — заявил Боселли-старший.

Источник: ФК "Пари НН"

Напомним, с сентября 2023 года Боселли провел за «Пари НН» 20 матчей в РПЛ и Кубке России, забив 10 голов. Его считают одним из лучших легионеров, играющих за команды второй восьмерки РПЛ. Контракт 26-летнего уругвайца с «Пари НН» рассчитан до лета 2026-го. Поэтому в клубе рассматривают вариант с возможной продажей форварда в зимнее трансферное окно.

Левандовски может перебраться в США

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в MLS. Американский клуб «Чикаго Файр» провел успешные переговоры с польским форвардом. Левандовски готов перейти в американский клуб летом в статусе свободного агента.

Источник: Angel Martinez/Getty Images

Для «Чикаго Файр» подписание Левандовского имеет особое значение, учитывая, что в Чикаго проживает крупнейшая в США польская диаспора. При этом интерес к форварду также проявляют «Интер Майами» и клубы из Саудовской Аравии. Напомним, действующий контракт Левандовского с «Барселоной» истекает летом 2026 года.

Автор: Денис Лебеденко