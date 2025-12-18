«Спартак» потеряет лидера из-за «Зенита», «Краснодар» купит звезду у аутсайдера. Трансферные слухи дня

Смена тренера в «Рубине»
В казанском клубе «Рубин» назревает перестановка на тренерском мостике, сообщает инсайдер Андрей Панков. По результатам заседания совета директоров было принято решение об отставке главного тренера Рашида Рахимова. Однако окончательное слово пока остается за главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, чье одобрение необходимо для реализации решения.
Если отставку Рахимова утвердят, на пост главного тренера «Рубина» претендует Владимир Федотов. Бывший тренер ЦСКА, «Оренбурга» и «Сочи» уже прибыл в Казань, ожидая подписания контракта с клубом.
«Палмейрас» хочет купить Барко
Бразильский клуб «Палмейрас» отказался от идеи приобретения полузащитника «Зенита» Жерсона. Причина отказа — слишком высокая цена в 25 миллионов евро, которую запросил российский клуб. Также был отклонен вариант с обменом на другого игрока.
Вместо этого «Палмейрас» обратил внимание на атакующего полузащитника московского «Спартака» Эсекьеля Барко. Сам аргентинец не против перехода в бразильский клуб. «Спартак» оценивает игрока в 15,5 миллионов евро — сумма, которую «Палмейрас» готов заплатить. По данным источников UOL Esporte и BolaVip, Барко стал приоритетной целью клуба на зимнее трансферное окно.
«Локомотив» перестраивает состав
Аргентинский полузащитник Лукас Вера успешно прошел медобследование и в ближайшее время станет игроком московского «Локомотива». Ранее сообщалось, что соглашение с Верой будет рассчитано на 2,5 года, а его ежемесячная зарплата составит 5 миллионов рублей. Напомним, Вера находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с «Аль-Вахдой» из ОАЭ.
Параллельно с этим «Локомотив» выставил на трансфер сразу восемь игроков. По данным телеграм-канала «Мутко против», в список попали Марк Мампасси, Иван Кузьмичев, Владислав Сарвели, а также несколько футболистов, ранее выступавших за дзержинский «Арсенал»: Вадим Арутюнян, Арсений Агеев, Александр Французов, Кирилл Волков и Михаил Щетинин. Примечательно, что 20-летний Щетинин летом подписал полноценный контракт с «Арсеналом», но «Локомотив» воспользовался правом выкупа, после чего игрок вернулся в московский клуб.
Ситуация в «Балтике»
Калининградская «Балтика», занимающая пятое место в таблице РПЛ, может расстаться с тремя футболистами в зимнее трансферное окно. По информации Metaratings, клуб планирует расторгнуть арендное соглашение с полузащитником Даниилом Уткиным и вернуть его в «Ростов». Также в планы главного тренера Андрея Талалаева не входят защитники Диего Луна и Амир Мохаммад.
Баринов все ближе к ЦСКА
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов может сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. По информации телеграм-канала «Мутко против», ЦСКА готов предложить железнодорожникам компенсацию в размере от 500 тысяч до 1 миллиона евро. Если стороны не придут к соглашению, Баринов останется в «Локомотиве» до конца сезона.
Изменения в «Оренбурге»
По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», «Оренбург» покинут четыре футболиста. Вратарь Николай Сысуев, защитник Анри Чичинадзе, полузащитник Владислав Камилов и нападающий Степан Оганесян уже получили уведомление о необходимости искать новый клуб. Руководство «Оренбурга» намерено усилить состав легионерами, поэтому проводит чистку состава.
Боселли интересен большим клубам
Отец и агент полузащитника «Пари НН» Хуана Боселли подтвердил интерес к сыну со стороны нескольких крупных клубов. Ранее сообщалось об интересе к уругвайцу со стороны ЦСКА и «Краснодара». «Несколько больших клубов заинтересованы в Хуане, это естественно, учитывая его выступления. Но трансферное окно еще не открылось. Посмотрим позже», — заявил Боселли-старший.
Напомним, с сентября 2023 года Боселли провел за «Пари НН» 20 матчей в РПЛ и Кубке России, забив 10 голов. Его считают одним из лучших легионеров, играющих за команды второй восьмерки РПЛ. Контракт 26-летнего уругвайца с «Пари НН» рассчитан до лета 2026-го. Поэтому в клубе рассматривают вариант с возможной продажей форварда в зимнее трансферное окно.
Левандовски может перебраться в США
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в MLS. Американский клуб «Чикаго Файр» провел успешные переговоры с польским форвардом. Левандовски готов перейти в американский клуб летом в статусе свободного агента.
Для «Чикаго Файр» подписание Левандовского имеет особое значение, учитывая, что в Чикаго проживает крупнейшая в США польская диаспора. При этом интерес к форварду также проявляют «Интер Майами» и клубы из Саудовской Аравии. Напомним, действующий контракт Левандовского с «Барселоной» истекает летом 2026 года.
Автор: Денис Лебеденко