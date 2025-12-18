КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма

— Сегодня рассматривали дело по матчу «Краснодар» — ЦСКА, в заседании приняли участие представители клубов. «Краснодар» предоставил видео без звука, на котором конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился на поле. После свистка на перерыв Кордоба и Вильягра вместе уходят в подтрибунное помещение, и между ними идет диалог, Кордоба начинает эмоционально показывать на Вильягру и пытается что-то говорить. Кордоба не обращался к делегату матча по поводу оскорбления, в подтрибунном помещении делегат тоже этого не слышал, — сказал Григорьянц.