КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма

После матча РПЛ нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил футболиста ЦСКА в расизме.

Источник: Степан Ноздрев/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал дисквалифицировать полузащитника московского ЦСКА Родриго Вильягру по итогам матча 18-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

7 декабря «Краснодар» со счетом 3:2 на домашнем стадионе обыграл ЦСКА. После матча нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил Вильягру в расизме.

— Сегодня рассматривали дело по матчу «Краснодар» — ЦСКА, в заседании приняли участие представители клубов. «Краснодар» предоставил видео без звука, на котором конфликт между Кордобой и Вильягрой зародился на поле. После свистка на перерыв Кордоба и Вильягра вместе уходят в подтрибунное помещение, и между ними идет диалог, Кордоба начинает эмоционально показывать на Вильягру и пытается что-то говорить. Кордоба не обращался к делегату матча по поводу оскорбления, в подтрибунном помещении делегат тоже этого не слышал, — сказал Григорьянц.

— «Краснодар» сказал, что футболисты готовы помириться, у них должна быть встреча в ближайшее время. КДК РФС не доказал вину игрока ЦСКА Вильягры в проявлении расизма и решил прекратить дело, — добавил Григорьянц.

В своем объяснении Вильягра отрицал расистские высказывания со своей стороны. «Я категорически отрицаю, что с моей стороны прозвучали высказывания о принадлежности к какой-либо расе. Я признаю, что находился в напряженном состоянии, но я не произносил расистские высказывания и, скорее всего, произошло недопонимание», — отметит футболист.

Вильягра выступает за ЦСКА с марта 2025 года. В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел за клуб 11 матчей в различных турнирах.

Краснодар
3:2
Первый тайм: 1:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Фабио Челестини
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
38′
Виктор Са
(Эдуард Сперцян)
51′
Жоау Батчи
(Лукас Оласа)
70′
ЦСКА
Роберту Барбоза Мойзес
(Иван Обляков)
11′
Матеус Алвес
(Тамерлан Мусаев)
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
36′
3
Тормена
4
Диего Коста
73′
11
Жоау Батчи
90′
17
Валентин Пальцев
7
Виктор Са
76′
23
Гаэтан Перрен
53
Александр Черников
85′
6
Кевин Ленини
66
Дуглас Аугусту
85′
88
Никита Кривцов
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
22
Милан Гайич
27
Роберту Барбоза Мойзес
24′
68′
10
Иван Обляков
31′
31
Матвей Кисляк
78
Игорь Дивеев
4
Жоао Виктор
5
Родриго Вильягра
55′
58′
7
Матеус Алвес
20
Матия Попович
58′
11
Тамерлан Мусаев
3
Данил Круговой
86′
9
Алеррандро
17
Кирилл Глебов
86′
37
Энрике Кармо
Статистика
Краснодар
ЦСКА
Желтые карточки
2
4
Удары (всего)
19
9
Удары в створ
5
3
Угловые
9
5
Фолы
13
14
Офсайды
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти