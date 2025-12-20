Ричмонд
Акинфеев оправдался за космические цены одежды своего бренда: «Сейчас реалии таковы — бизнесмен тут не я»

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о высоких ценах вещей из своего бренда одежды.

Источник: Sport24

Сегодня, 19 декабря, Акинфеев представил коллекцию одежды AkinfeevMakoday, в которой футболка стоит космические 9499 рублей.

«Опережая ваши вопросы и комментарии о ценах — прекрасно понимаю, что они не маленькие. Цены формируются моими партнерами, и сейчас реалии таковы, что за качественные материалы и производство, а также учитывая лимитированность коллекции — выходит вот так. Тут бизнесмен не я Со своей стороны — обещаю в ближайшее время провести розыгрыш 3 позиций из коллекции!» — написал Акинфеев в личном телеграм-канале.