Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Реал Сосьедад
0
Все коэффициенты
П1
11.00
X
4.33
П2
2.80
Футбол. Англия
перерыв
Борнмут
0
:
Бернли
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.10
П2
7.00
Футбол. Англия
перерыв
Брайтон
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.60
П2
4.00
Футбол. Англия
перерыв
Манчестер Сити
2
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
перерыв
Вулверхэмптон
0
:
Брентфорд
0
Все коэффициенты
П1
4.33
X
2.40
П2
2.56
Футбол. Германия
2-й тайм
Аугсбург
0
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
1.78
П2
4.90
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
4.35
X
1.70
П2
5.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.77
П2
4.55
Футбол. Германия
2-й тайм
Штутгарт
0
:
Хоффенхайм
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.80
П2
6.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вольфсбург
2
:
Фрайбург
2
Все коэффициенты
П1
3.90
X
1.85
П2
4.20
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.96
П2
6.30
Футбол. Англия
20:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.84
П2
2.12
Футбол. Германия
20:30
РБ Лейпциг
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.90
П2
3.10
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.09
П2
3.67
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.25
П2
4.10
Футбол. Англия
23:00
Эвертон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.45
X
4.15
П2
1.59
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.90
П2
13.00
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Сельта
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Челси
2
П1
X
П2

Агент Дивеева: «Игорь может перейти в “Зенит”? Может, это и правда»

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин прокомментировал для Sport24 информацию Ивана Карпова о том, что защитник ЦСКА может оказаться в «Зените».

Источник: Sport24

— Дивеев может перейти в «Зенит»? А откуда информация?

— От инсайдеров. В частности, Ивана Карпова.

— Подробностей я не знаю. Может, и правда. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу, он сейчас за границей. Слухи мы не комментируем. Смысл в этом какой? Кто-то что-то сказал, а нас потом пытают. Пусть Иван Карпов карты раскроет полностью, если он знает больше.

— Сам Игорь готов рассмотреть предложения от других российских клубов или только из Европы?

— Мы рассматриваем любые предложения. И вместе с клубом ЦСКА обсуждаем тот или иной вариант. Все варианты мы рассматриваем, которые приходят, и дальше обсуждаем и принимаем какие-то решения. И из-за границы и из России, — сказал Еремин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.