Агент Дивеева: «Игорь может перейти в “Зенит”? Может, это и правда»

— Дивеев может перейти в «Зенит»? А откуда информация?
— От инсайдеров. В частности, Ивана Карпова.
— Подробностей я не знаю. Может, и правда. Я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Не в курсе, что Игорь думает по этому поводу, он сейчас за границей. Слухи мы не комментируем. Смысл в этом какой? Кто-то что-то сказал, а нас потом пытают. Пусть Иван Карпов карты раскроет полностью, если он знает больше.
— Сам Игорь готов рассмотреть предложения от других российских клубов или только из Европы?
— Мы рассматриваем любые предложения. И вместе с клубом ЦСКА обсуждаем тот или иной вариант. Все варианты мы рассматриваем, которые приходят, и дальше обсуждаем и принимаем какие-то решения. И из-за границы и из России, — сказал Еремин в беседе с корреспондентом Sport24 Сергеем Козловым.