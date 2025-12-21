ЦСКА и «Зенит» готовят суперобмен Дивеева на Лусиано. Кто больше выиграет?

С ЦСКА вопрос более спорный, все-таки есть потеря, но и армейцы могут извлечь из обмена максимум пользы. Да, команда вслед за Виллианом Рошей лишается второго столпа обороны, но зато приобретает взамен классного футболиста на самую проблемную позицию. Именно забивного нападающего так сильно не хватает Фабио Челестини, а Лусиано доказывал, что бомбардирский талант у него есть — 10 голов в 23 матчах РПЛ в прошлом сезоне. К тому же аргентинец уже адаптирован к России, еще молод и может прогрессировать, а в ЦСКА получит полный карт-бланш в атаке. «Зенит» брал Лусиано за 12 миллионов евро, это действительно серьезный форвард, еще вчера игравший за олимпийскую сборную своей страны.