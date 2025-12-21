ЦСКА и «Зенит» готовят суперобмен Дивеева на Лусиано. Кто больше выиграет?

Сразу несколько инсайдеров в субботу сообщают, что ЦСКА и «Зенит» близки к громкому обмену. В Москву перебирается 24-летний аргентинец Лусиано Гонду, а в Питер — 26-летний Игорь Дивеев. При этом сине-бело-голубые еще и доплатят около 3−4 миллионов евро.
И тут же коллеги начали спорить, кто выиграет от сделки.
Кажется, «Зенит» в этой истории вообще в шоколаде. Избавляется от форварда, который занимает легионерское место, но почти не приносит пользы (0+0 в текущем сезоне РПЛ за 300 минут), получая взамен лучшего российского центрального защитника в самом расцвете сил. К тому же харизматичного, способного добавить «Зениту» бойцовского характера и целеустремленности. Да и у чужих ворот опасного: шесть голов в прошлом сезоне, три — в этом.
Приобретение Дивеева — важнейший ход питерцев для соответствия лимиту. Сергею Семаку порой приходится жертвовать качественным иностранцем, чтобы выполнить требования регламента. С Игорем проблем станет куда меньше. Плюс можно продать защитника Эраковича, так что в заявке одним махом освободится не одно, а сразу две легионерских места. В общем, если не считать финансовых потерь, то логика обмена для «Зенита» совершенно очевидна — в спортивном плане он в явном выигрыше.
С ЦСКА вопрос более спорный, все-таки есть потеря, но и армейцы могут извлечь из обмена максимум пользы. Да, команда вслед за Виллианом Рошей лишается второго столпа обороны, но зато приобретает взамен классного футболиста на самую проблемную позицию. Именно забивного нападающего так сильно не хватает Фабио Челестини, а Лусиано доказывал, что бомбардирский талант у него есть — 10 голов в 23 матчах РПЛ в прошлом сезоне. К тому же аргентинец уже адаптирован к России, еще молод и может прогрессировать, а в ЦСКА получит полный карт-бланш в атаке. «Зенит» брал Лусиано за 12 миллионов евро, это действительно серьезный форвард, еще вчера игравший за олимпийскую сборную своей страны.
Что касается обороны, то за счет полученной доплаты красно-синие вполне могут найти замену Дивееву — с защитниками на рынке попроще, чем с форвардами.
Не сильно заботит армейцев и лимит — остаются Акинфеев, Лукин, Кисляк, Обляков, Глебов. Кроме того, уже в январе должен подписать контракт Баринов, который нынешней зимой или следующим летом не только увеличит выбор среди россиян, но и станет заменой Дивееву в раздевалке. Лидерских качеств у нынешнего хавбека «Локо» с избытком.
Получается, что в выигрыше наверняка окажутся оба клуба. Что неудивительно — иначе на сделку не согласились бы.