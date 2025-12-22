Агент Баринова ответил, поедет ли игрок на сборы с «Локомотивом»

3 декабря «Чемпионат» сообщил, что Баринов решил перейти из «Локомотива» в ЦСКА.
«Мы договорились с “Локомотивом”, что не будем комментировать ситуацию с Бариновым. Дадим комментарий, когда что-то решится, но неизвестно когда. Поедет ли на сборы с “Локо”? Вы должны понимать, что сейчас клубы общаются между собой. Если договорятся, поедет с одной командой, не договорятся — значит, поедет с “Локомотивом”, — сказал Кузьмичёв Metaratings.ru.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 млн евро. В текущем сезоне Баринов провёл в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) 17 матчей, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами.