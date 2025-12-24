СМИ: ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду

«Детали будущей сделки согласованы, в том числе согласована и сумма, которую доплатит “Зенит”. В сделке осталось поставить подписи. Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится», — утверждает источник.