СМИ: ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Дивеева на Гонду

Ранее сообщалось, что клубы обсуждают обмен россиянина на аргентинца с доплатой со стороны сине-бело-голубых.
«Детали будущей сделки согласованы, в том числе согласована и сумма, которую доплатит “Зенит”. В сделке осталось поставить подписи. Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится», — утверждает источник.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года, а Гонду является игроком петербуржцев с прошлого года.