«Зенит» не отпускает Жерсона и Эраковича, «Локомотив» и «Краснодар» хотят Петрова. Трансферные слухи дня

Полузащитник летом присоединился к петербуржцам, но уже настроился на уход. По данным бразильского медиа Globo, «Зенит» отпустит его в «Крузейро» только за 40 миллионов евро — клуб из Белу-Оризонти считает сумму завышенной и может предложить лишь половину. Отмечается, что сам Жерсон настроен на возвращение в Бразилию, чтобы быть на виду у тренеров сборной перед чемпионатом мира.