«Зенит» не отпускает Жерсона и Эраковича, «Локомотив» и «Краснодар» хотят Петрова. Трансферные слухи дня

Что в России
«Зенит» отклонил предложение «Крузейро» по Жерсону
Полузащитник летом присоединился к петербуржцам, но уже настроился на уход. По данным бразильского медиа Globo, «Зенит» отпустит его в «Крузейро» только за 40 миллионов евро — клуб из Белу-Оризонти считает сумму завышенной и может предложить лишь половину. Отмечается, что сам Жерсон настроен на возвращение в Бразилию, чтобы быть на виду у тренеров сборной перед чемпионатом мира.
Напомним, что в июле «Зенит» заплатил за Жерсона 25 миллионов евро «Фламенго». За полгода в клубе бразилец отметился 15 выходами на поле, в которых забил два мяча. Статистический сайт Transfermarkt признал его самым подешевевшим футболистом первой половины сезона РПЛ.
«Црвена Звезда» пытается вернуть Эраковича
Также «Зенит» не отпустил защитника Страхинью Эраковича. Как сообщило сербское издание MaxBet Sport, «Црвена Звезда», воспитавшая Эраковича, предложила петербружцам полугодовую аренду с обязательным правом выкупа. «Зенит» отклонил оффер, однако рассмотрит выгодное предложение по продаже футболиста.
В текущем сезоне серб провел 19 матчей во всех турнирах.
«Рубин» не может уволить Рахимова из-за странной причины
Тренерская смена в «Рубине» — одна из самых обсуждаемых тем в РПЛ. Казанцы уже определились с преемником Рашида Рахимова: по данным журналиста Ивана Карпова, на оставшуюся часть сезона команду подхватит тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, а летом его сменит работавший в «Химках» и «Родине» испанец Франк Артига — до лета он связан с ангольским «Петру Атлетику».
Правда, многоходовка откладывается из-за Рахимова. По информации Карпова, тренер уехал в новогодний отпуск и не отвечает на звонки, из-за чего его не удается формально уволить. При этом решение о его отставке уже принято.
ЦСКА и «Зенит» согласовали условия обмена Дивеева и Гонду
По данным «Чемпионата», «Зенит» и ЦСКА согласовали условия обмена Лусиано Гонду и Игоря Дивеева — сделка состоится с доплатой со стороны петербуржцев. На текущий момент все зависит от окончательного решения москвичей.
«Детали будущей сделки согласованы, в том числе согласована и сумма, которую доплатит “Зенит”. В сделке осталось поставить подписи.
Сейчас переход зависит от окончательного решения ЦСКА, который продолжает параллельную работу по другим кандидатурам. Но с большой долей вероятности обмен футболистами случится«, — приводит “Чемпионат” слова своего источника.
«Локомотив» готов отдать защитника
Как сообщает Sport Baza, Максим Ненахов не входит в планы главного тренера «Локо» Михаила Галактионова и может покинуть клуб в зимнее трансферное окно. Отмечается, что Ненахов не вписался в тактические взгляды Галактионова и проиграл конкуренцию Александру Сильянову.
При этом агент Ненахова Александр Клюев опроверг информацию. «Это просто сумасшедший бред. Максим — основной игрок “Локомотива”. Это бредятина и фейки. Хочется работать с нормальными, качественными, серьезными изданиями», — приводит его слова «Матч ТВ».
В первой половине сезона Максим действительно входил в основную обойму «Локомотива»: появился в 20 матчах во всех турнирах, действуя справа в защите и полузащите.
Лидер «Балтики» отказал «Локомотиву» и «Краснодару»
По информации «Чемпионата» полузащитник Максим Петров не покинет «Балтику» в зимнее трансферное окно. Лидер калининградцев привлек «Краснодар» и воспитавший его «Локомотив», однако сам принял решение остаться. При этом, по данным источника, переговоры с «Локо» уже шли.
Петров стал одним из открытий нынешней РПЛ: в 14 матчах чемпионата оформил 4+3.
Воспитанник «Краснодара» оказался в Первой лиге
Тульский «Арсенал» арендовал защитника «Оренбурга» Станислава Олейника — об этом туляки сообщили в соцсетях. В текущем сезоне 19-летний защитник сыграл за основу оренбуржцев всего два раза — оба в Кубке России. В основном он получал практику во Второй лиге за дублирующий состав «Оренбурга».
Олейник прошел все ступени академии «Краснодара», но не дебютировал за основу. В составе «Краснодара-2» он провел 23 матча и даже забил два гола.
Что в Европе и мире
«Атлетико» продал защитника
«Осасуна» договорилась с мадридским «Атлетико» о трансфере левого защитника Хави Галана. Клуб из Памплоны единоразово заплатил 500 тысяч евро и будет переводить мадридцам такую же сумму за каждый сезон в Ла Лиге с Галаном в ростере.
В текущей кампании Хави выпал из обоймы «Атлетико»: появился всего в семи матчах во всех турнирах, проведя на поле 313 минут. Ранее он выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Уэску».
Топ-клубы Англии и Германии хантят таланта из «Марселя»
По данным Foot Mercato, 18-летний полузащитник «Марселя» Дэррил Бакола заинтересовал несколько топ-клубов — за ним следят «Челси», «Арсенал», «Ньюкасл», дортмундская «Боруссия» и «Штутгарт». Как сообщает источник, «Челси» даже начал неофициальные переговоры.
При этом «Марсель» нацелен сохранить талантливого полузащитника и рассчитывает продлить с ним контракт — текущий действует до лета 2027-го. В нынешнем сезона Бакола появился в семи матчах Лиги 1 и одной встрече Лиги чемпионов, где даже отметился голевой передачей в игре с «Ньюкаслом» (2:1).
Автор: Артемий Кутейников