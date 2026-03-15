Дзюба: «Мой отмененный гол можно было засчитать — человек в 40 лет так разгоняется!»

— Я сейчас посмотрел — колено чуть-чуть было в офсайде. Но блин, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно, честно говоря, и засчитать было. Обидно. Очень красивый гол. Даже из «Ахмата» 3−4 человека сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился. Мы сейчас обсудили, может, Максу Болдыреву надо было чуть-чуть раньше давать передачу. Уже видит, что я разогнался как Усейн Болт — можно просто вкатывать. Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Мне кажется, судья мог больше времени добавить, потому что игроки «Ахмата» очень много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали — он говорил «сейчас добавлю». И добавил 5 минут.