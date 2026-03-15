Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Гавр
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.25
П2
2.30
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
1
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.46
П2
5.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
3
:
Севилья
1
Все коэффициенты
П1
1.03
X
21.00
П2
67.00
Футбол. Англия
19:30
Ливерпуль
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.36
П2
8.50
Футбол. Германия
19:30
Фрайбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.67
П2
4.07
Футбол. Италия
20:00
Комо
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.30
П2
4.20
Футбол. Испания
20:30
Бетис
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.35
П2
3.85
Футбол. Германия
21:30
Штутгарт
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.00
П2
2.55
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Милан
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.55
П2
1.92
Футбол. Франция
22:45
Ренн
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.40
П2
3.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.55
П2
4.15
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Майнц
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Пиза
3
:
Кальяри
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Болонья
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
3
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Страсбур
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
3
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Енисей
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
2
:
Сокол
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
2
:
Челябинск
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Ахмат
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Дзюба: «Мой отмененный гол можно было засчитать — человек в 40 лет так разгоняется!»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба высказался после ничьей против грозненского «Ахмата» (1:1) в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 15 марта, 37-летний Дзюба отметился голом на 85-й минуте. Еще один забитый мяч Артема был отменен из-за положения вне игры.

— Есть ли вопросы по вашему голу, который отменили после видеопросмотра, и по тому, как в этот раз начертили линии?

— Я сейчас посмотрел — колено чуть-чуть было в офсайде. Но блин, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно, честно говоря, и засчитать было. Обидно. Очень красивый гол. Даже из «Ахмата» 3−4 человека сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился. Мы сейчас обсудили, может, Максу Болдыреву надо было чуть-чуть раньше давать передачу. Уже видит, что я разогнался как Усейн Болт — можно просто вкатывать. Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Мне кажется, судья мог больше времени добавить, потому что игроки «Ахмата» очень много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали — он говорил «сейчас добавлю». И добавил 5 минут.

— Это лишь второй гол «Акрона» с углового в этом чемпионате. Не кажется ли вам, что могло быть больше?

— Намного. Мы в этом сезоне очень много бьем. И нам очень сильно не везет, если честно. Сегодня до гола «Ахмата» мы имели 3−4 опасных момента. А у них первый полумомент — сумасшедший гол с песочной ямы. Нам очень сильно не везет.

— Кстати, о песочной яме. Показалось, что поле сегодня было все в песке.

— В песке, да. Я от себя еще немного добавил, но и до меня там было много песка. Мешало или нет? Мы тренируемся на искусственном поле, поэтому любой выход на траву для меня счастье. Поле мешало ребятам с фланга подавать, как они говорят. Но мне кажется, как мы подаем, нам всегда что-то мешает. В целом, в любом случае морозы были большие, и все равно низкий поклон агрономам, — заявил Дзюба в интервью Metaratings.ru.

После этого матча «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея 22 очка в активе.

Акрон
1:1
Первый тайм: 0:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 21
15.03.2026, 14:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Станислав Черчесов
Голы
Акрон
Артем Дзюба
(Дмитрий Пестряков)
85′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
27′
Составы команд
Акрон
32
Игнат Тереховский
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
22
Артем Дзюба
11
Жилсон Тавареш Беншимол
91
Максим Болдырев
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
81′
81
Никита Базилевский
15
Стефан Лончар
36′
69′
10
Кевин Аревало
80
Хетаг Хосонов
59′
6
Максим Кузьмин
Ахмат
1
Вадим Ульянов
5
Клисман Цаке
2
Джамалутдин Абдулкадыров
90
Усман Ндонг
82
Даниил Хлусевич
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
11
Силва Лима Исмаэл
15′
49′
77
Георгий Мелкадзе
5′
89′
13
Мохамед Конате
20
Максим Самородов
54′
42
Мануэль Келиано
80′
19
Сергей Пряхин
90′
10
Рифат Жемалетдинов
Статистика
Акрон
Ахмат
Желтые карточки
1
4
Удары (всего)
16
12
Удары в створ
4
3
Угловые
4
3
Фолы
16
12
Офсайды
4
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Маликов
(Россия)
ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
