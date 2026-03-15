Дзюба: «Мой отмененный гол можно было засчитать — человек в 40 лет так разгоняется!»

Сегодня, 15 марта, 37-летний Дзюба отметился голом на 85-й минуте. Еще один забитый мяч Артема был отменен из-за положения вне игры.
— Есть ли вопросы по вашему голу, который отменили после видеопросмотра, и по тому, как в этот раз начертили линии?
— Я сейчас посмотрел — колено чуть-чуть было в офсайде. Но блин, когда человек в 40 лет так разгоняется, можно, честно говоря, и засчитать было. Обидно. Очень красивый гол. Даже из «Ахмата» 3−4 человека сказали, что такой гол надо засчитывать, потому что очень красивый он получился. Мы сейчас обсудили, может, Максу Болдыреву надо было чуть-чуть раньше давать передачу. Уже видит, что я разогнался как Усейн Болт — можно просто вкатывать. Хорошо хоть, что отыгрались, но осадок остался. Мне кажется, судья мог больше времени добавить, потому что игроки «Ахмата» очень много лежали в конце. Мы с судьей это проговаривали — он говорил «сейчас добавлю». И добавил 5 минут.
— Это лишь второй гол «Акрона» с углового в этом чемпионате. Не кажется ли вам, что могло быть больше?
— Намного. Мы в этом сезоне очень много бьем. И нам очень сильно не везет, если честно. Сегодня до гола «Ахмата» мы имели 3−4 опасных момента. А у них первый полумомент — сумасшедший гол с песочной ямы. Нам очень сильно не везет.
— Кстати, о песочной яме. Показалось, что поле сегодня было все в песке.
— В песке, да. Я от себя еще немного добавил, но и до меня там было много песка. Мешало или нет? Мы тренируемся на искусственном поле, поэтому любой выход на траву для меня счастье. Поле мешало ребятам с фланга подавать, как они говорят. Но мне кажется, как мы подаем, нам всегда что-то мешает. В целом, в любом случае морозы были большие, и все равно низкий поклон агрономам, — заявил Дзюба в интервью Metaratings.ru.
После этого матча «Акрон» занимает 10-е место в таблице РПЛ, имея 22 очка в активе.
85′
Георгий Мелкадзе
(Максим Самородов)
27′
