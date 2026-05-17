Геркус: «Я бы отправил Гусева в клуб из второй восьмерки РПЛ или в Первую лигу»

Он заявил, что искал бы нового главного тренера для бело-голубых.
«Влияние Гусева пока не очень заметно на игре “Динамо”. Да, он встряхнул команду, мотивировал, они стали играть построже в обороне, повеселее в атаке, раскованно, но в целом глобальных изменений нет.
Не вижу, чтобы «Динамо» стало играть наравне с «Зенитом» и «Краснодаром». Они явно слабее. «Динамо» не может выдержать весь матч на хорошем уровне. Не знаю, сможет ли Гусев наладить это. Большого опыта у него нет. Если [бы] я был руководителем, я бы искал нового тренера.
Не в обиду Ролану, я очень его уважаю, но я бы отправил его на сезон в другой клуб, который находится в нижней восьмерке РПЛ, или в Первую лигу. Тот же Талалаев очень много лет тренировал команды Первой лиги, а сейчас выстрелил. Это хороший опыт, в котором нет ничего зазорного", — сказал Геркус Metaratings.
Гусев был назначен на пост главного тренера «Динамо» в декабре 2025 года. Контракт с ним рассчитан до лета 2026-го.
После 29 туров «Динамо» располагается на восьмом месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги (РПЛ) с 42 очками. В FONBET Кубке России бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ, уступив «Краснодару» (0:1).