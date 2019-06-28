ФК «Звезда» подписал контракты с тремя новичками

Красильников с 2015 по 2018 годы выступал за дубль «Амкара», где продолжительное время являлся основным вратарём. Последний клуб — «Псков-747». В «Звезде» будет выступать под номером 71.

Садыков перешёл из «КАМАЗа» и будет выступать под номером 13. Наседкин перебрался в Пермь из новотроицкой «Носты» и будет выступать под номером 14.