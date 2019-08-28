Дело «Чайка» — «Черноморец»: в Москве прошли допросы

Как стало известно «СЭ», ряд фигурантов уголовного дела, возбужденного в рамках расследования по поводу неспортивного характера матча ПФЛ-2018/19 «Чайка» — «Черноморец» (3:1), были доставлены в Москву и допрошены органами следствия МВД. Дело открыто по частям 1 и 3 статьи 184 УК РФ «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». Вопросы у правоохранителей, по нашей информации, возникли к главному тренеру гостей Хазрету Дышекову, а также двум из трех следующих футболистов его команды — речь о защитниках Иване Юдине и Анатолии Пуляеве, а также хавбеке Станиславе Резникове. Допрошенные дали подписку о невыезде, у них изъяты мобильные телефоны. 2 000 000 рублей за поражение. Подробности договорняка «Чайка» — «Черноморец».

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С чего все началось

Напомним, как развивалась эта история.

Встреча состоялась 13 мая в Песчанокопском. «Чайка» конкурировала с краснодарским «Урожаем» за победу в группе «Юг» ПФЛ и выход в ФНЛ, победа над «Черноморцем» позволила решить задачу.

15 мая глава РФС Александр Дюков сообщил, что «есть основания полагать», что игра могла носить неспортивный характер, а в МВД направлено соответствующее заявление.

7 июня КДК РФС отстранил Юдина, Пуляева и Резникова от футбола на три года, а Дышекова — на год.

Когда возбудили дело

22 августа официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк сообщила о возбуждении уголовного дела. «В следственном департаменте МВД России расследуется дело по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования — матча между “Чайкой” и “Черноморцем”, — приводило слова Волк РИА “Новости”. — Всего следователи совместно с сотрудниками Главного управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и ФСБ провели более 20 обысков офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению преступления, обыски проходили в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске».

В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в следственный департамент МВД для проведения дальнейших следственных действий. Ирина Волк

Что грозит подозреваемым

При этом если дело дойдет до обвинительного приговора суда, то виновным грозит серьезное наказание. Вот как выглядят части 1 и 3 той самой 184 статьи УК.

1-я часть гласит: «Передача спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю спортивной команды, другому участнику или организатору официального спортивного соревнования (в том числе их работнику), а равно члену жюри, участнику или организатору зрелищного коммерческого конкурса денег, ценных бумаг, иного имущества, а также оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) в целях оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, либо принуждение или склонение таких лиц к оказанию этого влияния, либо предварительный сговор с такими лицами в тех же целях -наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от четырех месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти месяцев или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».