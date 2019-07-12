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00:13 (мск), источник: ТАСС

Россияне победили голландцев в матче ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

ТАСС, 12 июля. Сборная России обыграла команду Нидерландов со счетом 6:0 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом (ЦП). Турнир проходит в испанской Севилье.

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Голы забили Алексей Боркин (6, 14 и 38-я минуты), Марат Елоев (17 и 24) и Сергей Матерухин (47).

Сборная России заняла первое место в группе D, набрав 9 очков. Голландцы располагаются на второй строчке (6 очков), далее следуют канадцы (3) и команда Таиланда (0). Ранее россияне досрочно гарантировали себе участие в плей-офф турнира.

В четвертьфинале сборная России встретится с командой Аргентины, встреча пройдет 13 июля.

Футбольные матчи среди лиц с церебральным параличом проводятся в формате 7×7 на поле размером 75×55 м, ширина ворот — 5 м, высота — 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), она делит рекорд по числу побед со сборной Украины.

Чемпионат мира в Севилье завершится 20 июля.

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