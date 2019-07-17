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00:46 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты вышли в финал ЧМ среди лиц с церебральным параличом

ТАСС, 17 июля. Сборная России обыграла команду Англии со счетом 3:0 в полуфинальном матче чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом (ЦП). Турнир проходит в испанской Севилье.

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Голы забили Дмитрий Миненко (8-я минута) и Марат Елоев (15, 60).

Сборная России заняла первое место в группе D, победив во всех трех встречах. В четвертьфинале российские футболисты разгромили команду Аргентины (5:0). В финальном матче, который пройдет 19 июля, россияне встретятся с командой Украины (начало — 22:00 мск).

Футбольные матчи среди лиц с ЦП проводятся в формате «7 на 7» на поле размером 75×55 м, ширина ворот — 5 м, высота — 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), она делит рекорд по числу побед со сборной Украины.

Чемпионат мира в Севилье завершится 19 июля.

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