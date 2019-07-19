Бывшим игрокам сборной Англии предложили за деньги раскритиковать ЧМ в Катаре
Бывшим игрокам сборной Англии по футболу Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за критику чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Times.
Бывшим игрокам сборной Англии по футболу Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предлагали деньги за критику чемпионата мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Times.
Игроки подтвердили изданию тот факт, что они получили предложение выступить на конференции в Лондоне и раскритиковать
После победы заявки Катара вспыхнули споры о рациональности проведения матчей чемпионата мира в стране со столь жарким климатом. Кроме того, некоторые футбольные чиновники обвинили страну в подкупе голосов избирательной комиссии. На допрос по делу о коррупции при выборе
В августе 2018-го бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер признал жульничество при выборе
Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года. Турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах страны.