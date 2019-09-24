Сборной России по футболу грозит отстранение от ЧМ из-за расследования WADA
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года
В понедельник стало известно о том, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Решение было принято на основании доклада комитета WADA, в котором содержатся сведения о несоответствии данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в январе, и информации, находившейся в распоряжении WADA.
У российской стороны есть три недели, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. Рассмотрение этих объяснений стороны экспертами WADA пройдет 23 октября.