Сборной России по футболу грозит отстранение от ЧМ из-за расследования WADA

В понедельник стало известно о том, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Решение было принято на основании доклада комитета WADA, в котором содержатся сведения о несоответствии данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в январе, и информации, находившейся в распоряжении WADA.

По информации издания, российским спортсменам может грозить повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных стартов, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года, если WADA решит ввести новые санкции в отношении России.