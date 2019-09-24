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12:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборной России по футболу грозит отстранение от ЧМ из-за расследования WADA

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Сборная России по футболу может пропустить чемпионат мира 2022 года из-за новых проблем Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает американский журнал Newsweek.

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В понедельник стало известно о том, что Всемирное антидопинговое агентство запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия WADA. Решение было принято на основании доклада комитета WADA, в котором содержатся сведения о несоответствии данных московской антидопинговой лаборатории, переданных в январе, и информации, находившейся в распоряжении WADA.

По информации издания, российским спортсменам может грозить повсеместная дисквалификация и отстранение от главных международных стартов, включая Олимпиаду и чемпионат мира по футболу 2022 года, если WADA решит ввести новые санкции в отношении России.

У российской стороны есть три недели, чтобы дать ответы на 30 вопросов, касающихся данных московской лаборатории. Рассмотрение этих объяснений стороны экспертами WADA пройдет 23 октября.

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