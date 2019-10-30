ФИФА считает тщательным проведенное расследование по выбору России организатором ЧМ-2018

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29 октября портал The Insider, ссылаясь на телеграм-канал Black Mirror, сообщил, что организационный комитет «Россия-2018» при выборе страны — хозяйки чемпионата мира 2018 года подготовил досье на чиновников из Международной федерации футбола (ФИФА), в которых содержались варианты воздействия на них для получения голосов. В этих документах утверждалось, что некоторые из голосов представителей международной организации якобы можно получить с помощью финансовых вознаграждений.

«Что касается процесса выбора мест проведения чемпионатов мира по футболу 2018 и 2022 годов, то, как вы знаете, [бывший глава следственной палаты комитета по этике ФИФА] Майкл Гарсия провел тщательное расследование, и его выводы доступны в опубликованном докладе», — сообщили в ФИФА.

Результаты расследования ФИФА по вопросу правомерности выборов организаторов чемпионатов мира 2018 и 2022 года были обнародованы в ноябре 2014 года, их полная версия была опубликована в июне 2017 года. В докладе бывшего главы следственной палаты комитета по этике ФИФА Гарсии заявляется, что доказательств влияния на ход выборов страны — хозяйки ЧМ-2018 нет.



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В докладе Гарсии отмечается, что заявочный комитет не смог подтвердить некоторые контакты с членами исполкома ФИФА. Несмотря на вышесказанное, доказательств того, что заявочный комитет ЧМ-2018 пытался оказать влияние на ход выборов посредством взаимодействия с членами исполкома ФИФА, нет.