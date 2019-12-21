В Катаре разрешили продавать алкоголь в фан-зонах во время клубного ЧМ

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В финале клубного чемпионата мира в Дохе встречаются «Ливерпуль» и «Фламенго». Как следует из меню бара на территории фан-зоны возле гольф-клуба Дохи, стакан разливного пива поклонники футбола могут купить по цене около 7 долларов, стакан вина — 150 мл — стоит более 8 долларов, бутылка вина — 30 долларов, стопка водки тоже стоит около 8 долларов. Чтобы купить спиртные напитки, необходимо зайти в павильон рядом с баром и получить купоны на необходимую сумму, в баре предъявляются только купоны, денежный расчет там не ведется.

Спиртное в фан-зоне пользуется популярностью, так как в барах и ресторанах при гостиницах, где разрешена продажа алкоголя, оно обычно стоит в два раза дороже — бокал вина — 18 долларов, стакан пива — от 10−15 долларов.

Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году продаж спиртного в фан-зонах, которые были организованы при стадионах в Катаре, не было.

Организаторы ЧМ-2022 обещали, что болельщики, которые приедут в Катар на мундиаль, смогут приобрести спиртное в фан-зонах.