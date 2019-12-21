В Катаре разрешили продавать алкоголь в фан-зонах во время клубного ЧМ
ДОХА, 21 дек — РИА Новости. Власти Катара разрешили продавать спиртное в
ДОХА, 21 дек — РИА Новости. Власти Катара разрешили продавать спиртное в
В финале клубного чемпионата мира в Дохе встречаются «Ливерпуль» и «Фламенго». Как следует из меню бара на территории
Спиртное в
Во время чемпионата мира по футболу в 2018 году продаж спиртного в
Организаторы ЧМ-2022 обещали, что болельщики, которые приедут в Катар на мундиаль, смогут приобрести спиртное в
Катар является консервативной мусульманской страной, где продажа спиртного разрешена только в спецмагазинах по лицензии, которую можно получить лишь при наличии разрешения от работодателей, или в барах и ресторанах при пятизвездочных отелях.