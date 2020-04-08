Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Футбол. Зарубежный
5.04
Энергетик-БГУ
Минск
20
Футбол. Зарубежный
5.04
Смолевичи
Витебск
01
Футбол. Зарубежный
5.04
Ислочь
Слуцк
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12Спортсмены, заразившиеся коронавирусом
14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Противник российского спорта отреагировал на информацию о взятке ФИФА за ЧМ-2018

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, в своем Twitter-аккаунте отреагировал на информацию о том, что Международной федерацией футбола (ФИФА) была получена взятка за проведение чемпионата мира по футболу в России.

Наверх
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

«Кто-то удивлен?» — написал Самуэльссон, прокомментировав твит издания Inside the Games, в котором сообщалось, что Россия и Катар заплатили за проведение у себя мундиалей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обвинения в получении взятки против ФИФА выдвинули в Министерстве юстиции США 7 апреля. В Кремле категорически отвергли обвинения в незаконном получении права на проведение чемпионата, а ФИФА пообещала расследовать дело.

ЧМ-2018 проводился в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, переигравшая в финале хорватов со счетом 4:2. Сборная России прошла в четвертьфинал турнира, показав свой лучший в истории результат.

Читайте также
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Звезда НФЛ бросил спорт ради медицины. Теперь его противник — коронавирус
Самая молодая миллиардерша поделилась откровенным фото
«Реал» не планирует возвращать Роналду
Лучший бомбардир чемпионата Англии в истории попал в больницу
Зидан рассчитывает на переход форварда ПСЖ в «Реал»
Неужели в Казахстане? Италия выбрала место для игр Серии A
Техдиректор «Удинезе»: Чемпионат Англии доигран не будет
ФИФА изменит сроки трансферных окон
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь