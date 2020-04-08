Противник российского спорта отреагировал на информацию о взятке ФИФА за ЧМ-2018

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, выступающий против участия российских спортсменов в международных соревнованиях, в своем Twitter-аккаунте отреагировал на информацию о том, что Международной федерацией футбола (ФИФА) была получена взятка за проведение чемпионата мира по футболу в России.