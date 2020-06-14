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15:18 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Сборная России перед матчем ЧМ-2018 воспользовалась сменой тренера у испанцев

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная России по футболу при подготовке к матчу 1/8 финала домашнего чемпионата мира против команды Испании воспользовалась тем, что у соперника за день до начала турнира сменился тренер. Об этом главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

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Фернандо Йерро, который являлся спортивным директором Федерации футбола Испании, сменил на посту главного тренера команды Хулена Лопетеги после того, как стало известно о подписании Лопетеги контракта с мадридским «Реалом». Сборная Испании заняла второе место в своей группе. В матче 1/8 финала на стадионе «Лужники» сборная России выиграла у испанцев, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, россияне победили по пенальти со счетом 4:3. По словам Черчесова, «это [смена тренера] в плюс никогда не идет», и тренеры российской сборной при подготовке к играм изучают штаб соперника, «в частности главного тренера».

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«И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет, — сказал Черчесов. — Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик».

Сборная России на домашнем чемпионате мира показала свой лучший результат в истории турнира, впервые выйдя из группы. Подопечные Черчесова дошли до ¼ финала, где уступили в серии пенальти хорватам.

По словам Черчесова, спустя порядка 30 лет состояние футбола в России изменилось в лучшую сторону, свидетельством тому стало появление около 200 частных футбольных школ. «Я буквально пару дней назад смотрел 1992 год, когда еще сам выступал за “Спартак”, и это первые чемпионаты России, на каких стадионах и на каких полях мы играли, и на каких стадионах сейчас играем. Во двор выходишь, и там нет уже маек с Роналдо. Там есть Головин, Черышев, Дзюба, Жирков и так далее», — сказал он.

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Испания
1:1
По пенальти: 3:4Основное время: 1:1 (1:1)
Россия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала1.07.2018, 17:00 (МСК UTC+3)Лужники, 78011 зрителей
Главные тренеры
Фернандо ЙерроСтанислав Черчесов
Голы
Сергей Игнашевич12′
Артем Дзюба41′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Игорь Акинфеев
18Жорди Альба
3Илья Кутепов
54′
3Жерар Пике
40′
4Сергей Игнашевич
15Серхио Рамос
13Федор Кудряшов
22Франсиско Роман Иско
2Мариу Фернандес
5Серхио Бускетс
17Александр Головин
8Коке
11Роман Зобнин
71′
4Фернандес Иглесиас Начо
70′
18Юрий Жирков
45′
2Даниэль Карвахаль
14Владимир Гранат
20Марко Асенсио
104′
19Александр Самедов
61′
9Морено Родриго
6Денис Черышев
21Давид Сильва
67′
22Артем Дзюба
65′
6Андрес Иньеста
10Федор Смолов
19Диегу Коста
80′
7Далер Кузяев
97′
17Яго Аспас
21Александр Ерохин
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
25Удары (всего)6
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
5Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Боковой судьяСандер ван Рукел(Нидерланды)
Боковой судьяЭрвин Зайнстра(Нидерланды)
ВАРДанни Маккели(Нидерланды)
Первый ассистент ВАРПавел Гиль(Польша)
Второй ассистент ВАРМарк Борш(Германия)
Третий ассистент ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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