Черчесов: Сборная России перед матчем ЧМ-2018 воспользовалась сменой тренера у испанцев

Фернандо Йерро, который являлся спортивным директором Федерации футбола Испании, сменил на посту главного тренера команды Хулена Лопетеги после того, как стало известно о подписании Лопетеги контракта с мадридским «Реалом». Сборная Испании заняла второе место в своей группе. В матче 1/8 финала на стадионе «Лужники» сборная России выиграла у испанцев, основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, россияне победили по пенальти со счетом 4:3. По словам Черчесова, «это [смена тренера] в плюс никогда не идет», и тренеры российской сборной при подготовке к играм изучают штаб соперника, «в частности главного тренера».
«И мы заметили, что это тот специалист, который до конца все-таки свою команду не понял. И мы подумали, что здесь у нас какое-то преимущество будет, — сказал Черчесов. — Ну, естественно, и наш двенадцатый игрок, наш болельщик».
Сборная России на домашнем чемпионате мира показала свой лучший результат в истории турнира, впервые выйдя из группы. Подопечные Черчесова дошли до ¼ финала, где уступили в серии пенальти хорватам.
По словам Черчесова, спустя порядка 30 лет состояние футбола в России изменилось в лучшую сторону, свидетельством тому стало появление около 200 частных футбольных школ. «Я буквально пару дней назад смотрел 1992 год, когда еще сам выступал за “Спартак”, и это первые чемпионаты России, на каких стадионах и на каких полях мы играли, и на каких стадионах сейчас играем. Во двор выходишь, и там нет уже маек с Роналдо. Там есть Головин, Черышев, Дзюба, Жирков и так далее», — сказал он.