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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовскую Аравию обвинили в международном пиратстве

Всемирная торговая организация (ВТО) согласилась с Катаром в его споре с Саудовской Аравией по поводу трансляций спортивного канала beIN SPORTS, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя организации Кита Роквелла.

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Источник: Reuters

По его словам, вещающий из Саудовской Аравии телеканал beoutQ занимался пиратством в отношении катарского конкурента, не соблюдая международные требования и свои юридические обязательства.

Спор между странами по поводу краж в области интеллектуальной собственности продолжается в ВТО последние несколько лет. В декабре 2018 года организация согласилась провести панель арбитров, чтобы рассмотреть иск. В июне Саудовская Аравия объявила, что он полностью отклонен, однако оппонент опроверг эти утверждения.

Во время загрузки произошла ошибка.

Катар считает, что beoutQ создан для воровства контента у катарского beIN Sports и заработка на нем. Саудовский телеканал продает приемные устройства и позволяет смотреть beIN Sports без платной подписки. Пиратский показ, утверждают в Дохе, был особенно распространен во время чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире производитель нефти саудовская Saudi Aramco сократит сотни сотрудников из-за падения цен на сырье. В свою очередь катарская компания Qatar Petroleum, один из главных игроков на рынке сжиженного природного газа (СПГ) по той же причине снизит расходы в отрасли на 30 процентов.

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