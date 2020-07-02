Саудовскую Аравию обвинили в международном пиратстве

Источник: Reuters

По его словам, вещающий из Саудовской Аравии телеканал beoutQ занимался пиратством в отношении катарского конкурента, не соблюдая международные требования и свои юридические обязательства.

Спор между странами по поводу краж в области интеллектуальной собственности продолжается в ВТО последние несколько лет. В декабре 2018 года организация согласилась провести панель арбитров, чтобы рассмотреть иск. В июне Саудовская Аравия объявила, что он полностью отклонен, однако оппонент опроверг эти утверждения.

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Катар считает, что beoutQ создан для воровства контента у катарского beIN Sports и заработка на нем. Саудовский телеканал продает приемные устройства и позволяет смотреть beIN Sports без платной подписки. Пиратский показ, утверждают в Дохе, был особенно распространен во время чемпионата мира по футболу 2018 года.