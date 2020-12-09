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20:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Будем биться за честь страны». Зайнутдинов — о жеребьевке ЧМ-2022, фаворите в группе Казахстана и мотивации ЦСКА

Ему предстоит матч Лиги Европы.

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Источник: РИА "Новости"

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о мотивации перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо», сообщается на сайте московского клуба. Также он высказался о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022 и назвал фаворита группы, в которую попала его команда.

Команда
Казахстан

— ПФК ЦСКА лишился шансов выйти из группы. Как удается найти мотивацию на завтрашнюю игру?

— Мотивация однозначно есть. Хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить эту Лигу Европы.

— Чего не хватало армейцам для побед в этом сезоне еврокубка?
— Ответ довольно прост — только голов.

— Как вам итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира для сборной Казахстана?
— Фаворит — Франция. У нас тяжелая группа, но мы будем выходить и биться за честь страны.

Матч ЦСКА — «Динамо Загреб» состоится завтра, 10 декабря, в Хорватии. Московский клуб лишился шансов на выход из группы.

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