«Будем биться за честь страны». Зайнутдинов — о жеребьевке ЧМ-2022, фаворите в группе Казахстана и мотивации ЦСКА

Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о мотивации перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо», сообщается на сайте московского клуба. Также он высказался о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022 и назвал фаворита группы, в которую попала его команда.

Команда Казахстан

— ПФК ЦСКА лишился шансов выйти из группы. Как удается найти мотивацию на завтрашнюю игру?

— Мотивация однозначно есть. Хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить эту Лигу Европы.

— Чего не хватало армейцам для побед в этом сезоне еврокубка?

— Ответ довольно прост — только голов.

— Как вам итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира для сборной Казахстана?

— Фаворит — Франция. У нас тяжелая группа, но мы будем выходить и биться за честь страны.