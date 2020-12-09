«Будем биться за честь страны». Зайнутдинов — о жеребьевке ЧМ-2022, фаворите в группе Казахстана и мотивации ЦСКА
Ему предстоит матч Лиги Европы.
Ему предстоит матч Лиги Европы.
Полузащитник сборной Казахстана и ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов рассказал о мотивации перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо», сообщается на сайте московского клуба. Также он высказался о результатах жеребьевки отборочного раунда ЧМ-2022 и назвал фаворита группы, в которую попала его команда.
— ПФК ЦСКА лишился шансов выйти из группы. Как удается найти мотивацию на завтрашнюю игру?
— Мотивация однозначно есть. Хотим порадовать наших болельщиков и на хорошей ноте завершить эту Лигу Европы.
— Чего не хватало армейцам для побед в этом сезоне еврокубка?
— Ответ довольно прост — только голов.
— Как вам итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира для сборной Казахстана?
— Фаворит — Франция. У нас тяжелая группа, но мы будем выходить и биться за честь страны.
Матч ЦСКА — «Динамо Загреб» состоится завтра, 10 декабря, в Хорватии. Московский клуб лишился шансов на выход из группы.