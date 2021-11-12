«Будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на ЧМ»: Бэйл — перед матчем с Белоруссией

Чемпионат мира стоит на первом месте в списке каждого игрока. [Выход на ЧМ] это следующая вещь, которой мы хотим добиться — это то, что нам еще никогда не удавалось.

Как только прозвучит свисток, я не буду думать ни о чем другом, кроме как о задаче взять три очка. Победа в матче будет идеальным подарком от партнеров по команде, потому что нам необходимы очки. Мы будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на этот чемпионат мира. Сделаем все возможное", — цитирует Бэйла Sky Sports.