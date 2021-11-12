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21:08 (мск), источник: Sport24

«Будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на ЧМ»: Бэйл — перед матчем с Белоруссией

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл дал комментарий в преддверии домашнего матча против Белоруссии в рамках отбора ЧМ-2022. Для 32-летнего футболиста эта игра станет 100-й в футболке национальной команды.

Уэльс
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"Провести 100-й матч за сборную — это невероятное достижение, о котором ты даже не задумываешься, когда только начинаешь играть.

Чемпионат мира стоит на первом месте в списке каждого игрока. [Выход на ЧМ] это следующая вещь, которой мы хотим добиться — это то, что нам еще никогда не удавалось.

Как только прозвучит свисток, я не буду думать ни о чем другом, кроме как о задаче взять три очка. Победа в матче будет идеальным подарком от партнеров по команде, потому что нам необходимы очки. Мы будем биться до смерти, чтобы постараться выйти на этот чемпионат мира. Сделаем все возможное", — цитирует Бэйла Sky Sports.

Матч Уэльс — Белоруссия состоится 13 ноября и начнется в 22:45 (мск).

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