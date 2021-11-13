Белорусские футболисты завершат квалификацию ЧМ матчем с Уэльсом

В своем последнем поединке в квалификационной группе Е подопечные Георгия Кондратьева сыграют в Кардиффе против команды Уэльса. В первом круге соревнований белорусы уступили валлийцам в Казани со счетом 2:3. Белорусские футболисты уже давно потеряли все шансы выйти из группы, а их сегодняшние соперники продолжают борьбу за выход в финальную стадию мирового первенства. Также сегодня лидеры этого квинтета бельгийцы примут в Брюсселе эстонцев и в случае победы гарантируют себе выход в финал чемпионата мира.

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Группа E, 13.11.2021, 22:45 Уэльс - Беларусь -

Положение команд в группе Е сейчас таково: Бельгия — 16 очков (6 матчей), Чехия — 11 (7), Уэльс — 11 (6), Эстония — 4 (6), Беларусь — 3 (7).

Заключительные поединки пройдут 16 ноября: Уэльс — Бельгия, Чехия — Эстония.