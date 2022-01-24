Смолов оценил шансы сборной России на попадание на ЧМ-2022

— На днях пришла новость, что желтые карточки перед стыковыми матчами решили обнулить, но дисквалификации оставили. Обидно пропускать важнейший матч с поляками?

— Очень обидно. Насколько я знаю, сборные голосовали и почти все были за отмену этих дисквалификаций. К сожалению, этого не произошло. Надеюсь, смогу принести пользу в следующем решающем матче, — приводит слова Смолова медиаслужба «Динамо».

Футбол ЧМ-2022. Отборочные. Европа Стыковые матчи. Полуфиналы, 24.03.2022, 20:00 Россия - Польша -

— Как расцениваете шансы команд, учитывая, что у соперника до сих пор нет главного тренера?

— Думаю, шансы у нас хорошие, потому что оба матча играем дома. На международном уровне это большое преимущество. Надеюсь, придет много болельщиков, все будут нас поддерживать и у нас получится добыть путевку на чемпионат мира.

С Себой (Шиманьским) мы тоже это обсуждали. Они, понятно, переживают, нервничают. И это не совсем нормально, что в такой ситуации у их сборной нет главного тренера. Но по большому счету это не наша проблема. Это нам на руку. Будем стараться этим воспользоваться.