Смолов о «паненке» на ЧМ-2018: Фразу про Джордана мне тысячу раз припомнили. Болезненно. Обратился к психологу, процесс восстановления занял года два

«У меня был такой опыт в карьере — пенальти на чемпионате мира. Выпил два пива и процитировал фразу Джордана, что я там столько-то раз промахивался, но принимал решение дальше бросать. Мне эту фразу потом тысячу пятьсот раз припомнили.



Это действительно болезненный опыт. Я каждый раз думал: “Сейчас прошло полгода, я с этим справился”. Еще спустя шесть месяцев я понимал, что это даже не близко было.



Я обратился к помощи психолога, ментал-коуча. Процесс восстановления занял года два. Это негативный опыт, который привел к хейту и обструкции», — сказал нападающий «Динамо» на своем ютуб-канале Smol Talk.