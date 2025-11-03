Месси назвал условия для игры на чемпионате мира — 2026

Футболист отметил, что нужно наличие желания. «Оно есть, и огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне», — добавил Месси.
В сентябре Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира. По словам 38-летнего игрока, он будет ориентироваться на свое самочувствие.
Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды он принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014-м аргентинцы завоевали на мундиале серебро, а в 2022-м стали победителями турнира.