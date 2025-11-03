Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.11
П2
3.25
Футбол. Первая лига
16:00
Ротор
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.15
П2
3.50
Футбол. Первая лига
17:00
Чайка
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
5.50
X
3.73
П2
1.69
Футбол. Первая лига
18:30
Факел
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.30
П2
4.30
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.12
П2
3.25
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.10
П2
3.26
Футбол. Испания
завершен
Бетис
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Лион
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2

Месси назвал условия для игры на чемпионате мира — 2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал условия, при которых он сыграет на чемпионате мира 2026 года. Его слова в соцсети X приводит журналист Фабрицио Романо.

Источник: Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Футболист отметил, что нужно наличие желания. «Оно есть, и огромное. Но важно чувствовать себя хорошо, чтобы быть полезным, помогать команде и играть на максимальном уровне», — добавил Месси.

В сентябре Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира. По словам 38-летнего игрока, он будет ориентироваться на свое самочувствие.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды он принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014-м аргентинцы завоевали на мундиале серебро, а в 2022-м стали победителями турнира.