Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу после победы над украинцами

За тур до окончания отборочного турнира сборная Франции набрала 13 очков и занимает 1-е место в группе D. На второй строчке располагается сборная Исландии (7 очков), далее идут команды Украины (7) и Азербайджана (1). В последнем туре 16 ноября сборная Франции на выезде сыграет с командой Азербайджана, украинцы встретятся с исландцами. Для попадания в стыковые матчи команде Исландии достаточно не проиграть.