Сборная Франции отобралась на ЧМ по футболу после победы над украинцами

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Сборная Франции со счетом 4:0 обыграла команду Украины в домашнем матче пятого тура отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года и квалифицировалась в финальную часть соревнования.

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (55-я и 83-я минуты), Майкл Олисе (76) и Уго Экитике (88).

За тур до окончания отборочного турнира сборная Франции набрала 13 очков и занимает 1-е место в группе D. На второй строчке располагается сборная Исландии (7 очков), далее идут команды Украины (7) и Азербайджана (1). В последнем туре 16 ноября сборная Франции на выезде сыграет с командой Азербайджана, украинцы встретятся с исландцами. Для попадания в стыковые матчи команде Исландии достаточно не проиграть.

Сборная Франции стала 29-й командой, обеспечившей участие в чемпионате мира. Ранее это право получили сборные Мексики, США, Канады (все — хозяева), Японии, Ирана, Южной Кореи, Иордании, Австралии, Узбекистана, Новой Зеландии, Аргентины, Эквадора, Бразилии, Колумбии, Уругвая, Парагвая, Марокко, Туниса, Египта, Алжира, Ганы, Кабо-Верде, ЮАР, Катара, Англии и Саудовской Аравии, Сенегала и Кот-д’Ивуара.

Сборная Франции дважды выигрывала чемпионат мира (1998, 2018), становилась серебряным (2006, 2022) и бронзовым (1958, 1986) призером соревнований.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.

Франция
4:0
Первый тайм: 0:0
Украина
Футбол, ЧМ-2026. Отборочные. Европа, Группа D
13.11.2025, 22:45 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Дидье Дешам
Сергей Ребров
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
55′
Майкл Олисе
(Нголо Канте)
76′
Килиан Мбаппе
83′
Юго Экитике
(Килиан Мбаппе)
88′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
10
Килиан Мбаппе
17
Вильям Салиба
4
Дайот Упамекано
13
Нголо Канте
5
Жюль Кунде
89′
2
Мало Гюсто
11
Майкл Олисе
89′
7
Кристофер Нкунку
20
Брэдли Барколя
67′
9
Юго Экитике
25
Райан Шерки
68′
12
Магнес Аклиуш
8
Ману Коне
31′
80′
18
Уоррен Заир-Эмери
Украина
12
Анатолий Трубин
21
Александр Караваев
3
Богдан Михайличенко
4
Александр Сваток
8
Егор Назарина
13
Илья Забарный
14
Олег Очеретько
64′
10
Николай Шапаренко
18
Егор Ярмолюк
74′
85′
19
Назар Волошин
22
Тарас Михавко
54′
75′
15
Виктор Цыганков
11
Алексей Гуцуляк
64′
7
Владислав Ванат
9
Роман Яремчук
75′
20
Александр Зубков
Статистика
Франция
Украина
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
25
1
Удары в створ
10
0
Штанги, перекладины
1
0
Угловые
8
0
Фолы
9
10
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти