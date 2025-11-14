Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.92
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
27.00
X
11.25
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.15
П2
4.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.00
П2
1.74
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.18
П2
1.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.11
X
11.00
П2
29.00

Мбаппе пропустит отборочный матч ЧМ-2026 с командой Азербайджана

Нападающий не сыграет из-за травмы правой лодыжки.

Источник: Reuters

ПАРИЖ, 14 ноября. /ТАСС/. Французский нападающий испанского «Реала», капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы пропустит предстоящий гостевой матч против команды Азербайджана в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщило издание L'Equipe.

По информации издания, Мбаппе не примет участия в матче, который пройдет 16 ноября, из-за травмы правой лодыжки.

Мбаппе 26 лет, он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» с 2018 по 2024 год. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.

Сборная Франции в прошлом матче обыграла команду Украины (4:0) и квалифицировалась в финальную часть соревнования. За тур до окончания отборочного турнира французы набрали 13 очков и занимают первое место в группе D. На второй строчке располагается сборная Исландии (7 очков), далее идут команды Украины (7) и Азербайджана (1).

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.