Мбаппе пропустит отборочный матч ЧМ-2026 с командой Азербайджана

Мбаппе 26 лет, он выступал за французский «Пари Сен-Жермен» с 2018 по 2024 год. 3 июня 2024 года нападающий подписал контракт с «Реалом» на правах свободного агента. Мбаппе является лучшим бомбардиром в истории ПСЖ. В составе команды футболист стал пятикратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, дважды победил в Кубке лиги. Вместе со сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.