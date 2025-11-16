Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.00
X
16.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.15
П2
12.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Франция
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Украина
2
:
Исландия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
0
:
Англия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
2
:
Латвия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
4
:
Чайка
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Ирландия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Португалия
9
:
Армения
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
КАМАЗ
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
0
:
Факел
1
П1
X
П2

Франция обыграла Азербайджан, Украина сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026

Сборная Франции на выезде победила Азербайджан в матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года — 3:1.

Источник: Reuters
Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа D, 16.11.2025, 20:00
Азербайджан
1
Франция
3

За французов забили Жан-Филипп Матета и Магнес Аклиуш. Еще один мяч записали на вратаря Азербайджана Шахрудина Магомедалиева. Гол хозяев забил Ренат Дадашов.

Франция уже гарантировала себе участие в ЧМ-2026. Команда заняла первое место в группе D с 16 очками. Азербайджан (1 очко) расположился на четвертой строчке.

Футбол
ЧМ-2026. Отборочные. Европа
Группа D, 16.11.2025, 20:00
Украина
2
Исландия
0

В другом матче группы D сборная Исландии проиграла Украине в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026 — 0:2. Встреча прошла в Варшаве.

Голы забили Александр Зубков на 83-й минуте и Алексей Гуцуляк на 90+3-й минуте.

Команда Украины (10 очков) обеспечила себе второе место в группе D и сыграет в стыковых матчах за выход на ЧМ-2026. Исландия (7 очков) заняла третье место.