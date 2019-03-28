Бывший игрок сборной СССР скончался после продолжительной болезни

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Бывшему футболисту было 73 года. Где и когда его похоронят, станет известно позже.

В бытность игроком Басалаев выступал за «Трудовые резервы» (Курск) и московские «Локомотив» и «Динамо». В составе сборной СССР он сыграл 2 матча.

По окончании карьеры футболиста Басалаев работал на различных должностях в ВФСО «Динамо». В общей сложности там он проработал 41 год. В составе «Динамо» он принимал участие в финальном матче Кубка обладателей Кубков против «Глазго Рейнджерс». Та встреча завершилась победой шотландского клуба со счётом 3:2.