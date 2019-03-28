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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший игрок сборной СССР скончался после продолжительной болезни

Сегодня, 28 марта, скончался бывший защитник сборной СССР Владимир Басалаев, сообщает официальный сайт московского «Динамо».

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Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Бывшему футболисту было 73 года. Где и когда его похоронят, станет известно позже.

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В бытность игроком Басалаев выступал за «Трудовые резервы» (Курск) и московские «Локомотив» и «Динамо». В составе сборной СССР он сыграл 2 матча.

По окончании карьеры футболиста Басалаев работал на различных должностях в ВФСО «Динамо». В общей сложности там он проработал 41 год. В составе «Динамо» он принимал участие в финальном матче Кубка обладателей Кубков против «Глазго Рейнджерс». Та встреча завершилась победой шотландского клуба со счётом 3:2.

Владимир Басалаев (слева) во время полуфинального матча Кубка обладателей кубков УЕФА между командами "Динамо" (Москва) и "Динамо" (Берлин) | Источник: РИА "Новости"
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