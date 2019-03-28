Бывший игрок сборной СССР скончался после продолжительной болезни
Сегодня, 28 марта, скончался бывший защитник сборной СССР Владимир Басалаев, сообщает официальный сайт московского «Динамо».
Сегодня, 28 марта, скончался бывший защитник сборной СССР Владимир Басалаев, сообщает официальный сайт московского «Динамо».
Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Бывшему футболисту было 73 года. Где и когда его похоронят, станет известно позже.
В бытность игроком Басалаев выступал за «Трудовые резервы» (Курск) и московские «Локомотив» и «Динамо». В составе сборной СССР он сыграл 2 матча.
По окончании карьеры футболиста Басалаев работал на различных должностях в ВФСО «Динамо». В общей сложности там он проработал 41 год. В составе «Динамо» он принимал участие в финальном матче Кубка обладателей Кубков против «Глазго Рейнджерс». Та встреча завершилась победой шотландского клуба со счётом 3:2.