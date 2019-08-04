«Гроднооблспорт» второй раз подряд выиграл чемпионат Беларуси по пляжному футболу

В первом поединке серии за золото гродненцы разгромили соперников из клуба «Кировск-СДЮШОР» со счетом 9:2. Вторая встреча прошла в упорнейшей борьбе и ее основное время завершилось вничью — 5:5. Однако в овертайме «Гроднооблспорт» сыграл лучше и вырвал победу с результатом 7:5. Героями этого поединка стали Денис Самсонов, забивший 4 мяча, и Алексей Свистов, в активе которого 3 гола в ворота кировчан.