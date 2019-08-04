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19:39 (мск), источник: БЕЛТА

«Гроднооблспорт» второй раз подряд выиграл чемпионат Беларуси по пляжному футболу

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Гроднооблспорт» второй раз подряд стал чемпионом Беларуси по пляжному футболу, решающий этап которого прошел в Гродно, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом поединке серии за золото гродненцы разгромили соперников из клуба «Кировск-СДЮШОР» со счетом 9:2. Вторая встреча прошла в упорнейшей борьбе и ее основное время завершилось вничью — 5:5. Однако в овертайме «Гроднооблспорт» сыграл лучше и вырвал победу с результатом 7:5. Героями этого поединка стали Денис Самсонов, забивший 4 мяча, и Алексей Свистов, в активе которого 3 гола в ворота кировчан.

Обладателем бронзы XII чемпионата Беларуси по пляжному футболу стали спортсмены «Щучина», дважды обыгравшие в сеоии за 3-е место брестский клуб «ProDom».

Лучшим игроком завершившегося первенства признан капитан «Гроднооблспорта» Илья Савич, его одноклубник Максим Цивинский назван лучшим голкипером, Денису Самсонову не было равных среди бомбардиров.

Чемпионат Беларуси по пляжному футболу проводится с 2008 года. Борисовский БАТЭ выигрыаал золото 7 раз подряд (2011−2017), по 2 чемпионских титула у минского клуба «Пассат-Пласт» (2008−2009) и «Гроднооблспорта» (2018−2019), один — у светлогорского ЦКК (2010).

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