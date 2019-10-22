Ветераны отечественного футбола провели матч в память о Льве Яшине

Команда «Динамо» была представлена Андреем Сметаниным, Дмитрием Булыкиным, Игорем Колывановым, Роланом Гусевым, Эриком Корчагиным, а часть второго тайма ворота «бело-голубых» защищал внук Яшина Василий Фролов. После матча игроки получили памятные кубки из рук первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна, а все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с бывшими футболистами.

В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году, а также завоевал серебро на европейском первенстве 1964 года. Вместе с «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным голкипером в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.