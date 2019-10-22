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18:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ветераны отечественного футбола провели матч в память о Льве Яшине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Сергей Фукс. Ветераны отечественного футбола провели товарищеский матч, посвященный 90-летию со дня рождения легендарного вратаря сборной СССР и московского «Динамо» Льва Яшина.

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Источник: Спорт РИА Новости

По итогам игры сборная страны обыграла команду ветеранов «Динамо» со счетом 5:4.

В составе сборной страны на поле манежа ЦСКА вышли Ринат Дасаев, Руслан Нигматуллин, Андрей Тихонов, Вагиз Хидиятуллин, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Сергей Шавло, Андрей Каряка, Валерий Шмаров и другие знаменитые в прошлом футболисты.

Команда «Динамо» была представлена Андреем Сметаниным, Дмитрием Булыкиным, Игорем Колывановым, Роланом Гусевым, Эриком Корчагиным, а часть второго тайма ворота «бело-голубых» защищал внук Яшина Василий Фролов. После матча игроки получили памятные кубки из рук первого вице-президента Российского футбольного союза (РФС) Никиты Симоняна, а все желающие смогли сфотографироваться и пообщаться с бывшими футболистами.

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90 лет со дня рождения Льва Яшина

В составе сборной СССР Яшин стал олимпийским чемпионом в 1956 году и чемпионом Европы в 1960 году, а также завоевал серебро на европейском первенстве 1964 года. Вместе с «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным голкипером в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.

Тринадцатый и четырнадцатый туры Российской премьер-лиги (РПЛ), 19-й тур Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и 15-й тур Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) посвящены памяти Льва Яшина.

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