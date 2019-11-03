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12:50 (мск), источник: ТАСС

Футболистки «Звезды-2005» стали обладателями Кубка России

ТАСС, 2 ноября. Пермский футбольный клуб «Звезда-2005» одержал победу над «Рязанью-ВДВ» со счетом 2:0 в финальном матче Кубка России среди женских команд. Встреча прошла в Армавире.

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Забитыми мячами отметились Анастасия Берендеева (51-я минута) и Татьяна Козыренко (76).

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Для «Звезды-2005», которая выиграла трофей в прошлом сезоне, эта победа стала седьмой на турнире, по этому показателю команда делит первое место с воронежской «Энергией». Еще дважды пермский клуб проигрывал в решающем матче соревнования. «Рязань-ВДВ» в восьмой раз вышла в финал Кубка России, на счету команды две победы и шесть поражений в решающих матчах турнира.

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