Футболистки «Звезды-2005» стали обладателями Кубка России

Для «Звезды-2005», которая выиграла трофей в прошлом сезоне, эта победа стала седьмой на турнире, по этому показателю команда делит первое место с воронежской «Энергией». Еще дважды пермский клуб проигрывал в решающем матче соревнования. «Рязань-ВДВ» в восьмой раз вышла в финал Кубка России, на счету команды две победы и шесть поражений в решающих матчах турнира.