Стржалковский подал в отставку с поста председателя ВФСО «Динамо»

Попечительский совет отметил, что в настоящий момент финансовое состояние общества «Динамо» полностью стабилизировано. «Обществом и его дочерними организациями погашены в полном объеме все обязательства по займам и кредитам, вся кредиторская задолженность носит текущий характер, баланс положительный, нагрузка на баланс в виде обязательств по финансированию профессиональных спортивных клубов снята, бюджет носит профицитный характер, направления деятельности общества соответствуют уставу ВФСО. Обществу удалось сохранить за собой офисное здание в Петровском парке, работа структурных подразделений Центрального совета построена прозрачно и эффективно, налажен исполнительский и финансовый контроль. На протяжении следующих 8 лет “Динамо” будет обеспечено стабильным финансовым потоком в объеме около 700 млн рублей ежегодно от сторонних организаций», — говорится в сообщении.