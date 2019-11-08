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19:31 (мск), источник: ТАСС

Стржалковский подал в отставку с поста председателя ВФСО «Динамо»

ТАСС, 8 ноября. Владимир Стржалковский подал в отставку с поста председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба организации.

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Источник: РИА "Новости"

В ходе заседания попечительского совета ВФСО, которое прошло в пятницу, Стржалковский подал просьбу об отставке по собственному желанию, которую совет удовлетворил. Внеочередная конференция ВФСО «Динамо» пройдет 5 декабря.

«На текущий момент задачи антикризисного управления центральным советом общества “Динамо”, ставившиеся в конце 2016 года, совет считает в целом выполненными», — также отмечается в сообщении пресс-службы.

Попечительский совет отметил, что в настоящий момент финансовое состояние общества «Динамо» полностью стабилизировано. «Обществом и его дочерними организациями погашены в полном объеме все обязательства по займам и кредитам, вся кредиторская задолженность носит текущий характер, баланс положительный, нагрузка на баланс в виде обязательств по финансированию профессиональных спортивных клубов снята, бюджет носит профицитный характер, направления деятельности общества соответствуют уставу ВФСО. Обществу удалось сохранить за собой офисное здание в Петровском парке, работа структурных подразделений Центрального совета построена прозрачно и эффективно, налажен исполнительский и финансовый контроль. На протяжении следующих 8 лет “Динамо” будет обеспечено стабильным финансовым потоком в объеме около 700 млн рублей ежегодно от сторонних организаций», — говорится в сообщении.

Стржалковский был избран председателем ВФСО «Динамо» в начале сентября 2016 года.

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