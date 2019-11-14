Владивостокский ФК «Луч» проиграл при новом тренере

Поздним вечером 13 ноября в Ярославле состоялся выездной матч владивостокского «Луча» с местным «Шинником» в рамках 23-го тура Футбольной национальной лиги, сообщает РИА VladNews. Этот матч команда из Приморья проводила под руководством нового главного тренера Валерия Петракова.

Новый наставник «Луча» в отчетной выездной игре сделал ставку на нападение. Поэтому «желто-синие» прямо со стартового свистка стали прессинговать «резиновых» по всему полю, приморцы периодически совершали рейды к воротам волжан. В ходе одного из них хозяева прозевали прорыв форварда Александра Кутьина, который вывел на ударную позицию Максима Насадюка, но завершающий удар хавбека пришелся впритирку с внешней стороны штанги.

Ярославцы ответили быстрой контратакой и ударом своего защитника Николая Покидышева в ближний угол ворот, однако вратарь «Луча» Александр Котляров успел среагировать и выбить мяч в поле. Его подхватил нападающий «Шинника» Эльдар Низамутдинов и с трех метров отправил мячик в белый свет.

К середине первого тайма «резиновые» перехватили инициативу и навалились на нашу команду. Теперь уже дальневосточникам приходилось огрызаться. В ходе одного из таких эпизодов полузащитник Даур Квеквескири мог с дальнего расстояния поразить цель, но мяч в сантиметрах разминулся с перекладиной.

Такая настойчивость гостей принесла свои плоды. На 32-ой минуте все тот же Александр Кутьин точным пассом вывел на удар хавбека Вадима Стеклова и наш полузащитник слету отправил мяч точно под перекладину — 0:1.

В завершении первого тайма хозяева прорвались к нашим воротам и за несколько секунд до свистка на перерыв местный полузащитник Илья Олейников сравнял счет 1:1.



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Во втором тайме волжане вновь навалились на приморцев, заставив их уйти в глухую оборону. Два раза ситуацию спасал Александр Котляров. Чтобы переломить ход матча, наставник «Луча» Валерий Петраков выпустил на поле сразу двух игроков атакующего плана — хавбека Астемира Абазова и форварда Саида Алиева. Они изменили баланс сил, инициатива опять перешла к «лучевцам».

На 67-ой минуте хозяева нанесли удар в нашей штрафной площадке и мяч по касательной сверху попал в руку полузащитника Сергея Пономаренко. Пенальти. Эльдар Низамутдинов вывел «резиновых» вперед — 2:1.

Через несколько минут гол забил Саид Алиев. Однако судья его не засчитал, поскольку посчитал, что приморский нападающий подыграл себе рукой.

В дальнейшем обе команды по очереди пытались изменить счет. Наши земляки атаковали чаще и вполне заслуживали ничью. Но не сложилось. Уже в добавленное время ярославцы забили третий гол и установили окончательный счет — 3:1.