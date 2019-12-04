Футбольные клубы выплатили $653,9 млн комиссионных агентам за трансферы в 2019 году

Отмечается, что 65% расходов пришлось на клубы, которые покупали игроков, 35% — на клубы, которые продавали игроков. Данная сумма на 19,3% превышает аналогичные расходы в 2018 году. Кроме того, в 2019 году было совершено более 17 тыс. трансферов, из них 3557 с участием хотя бы одного посредника (приблизительно 20%). Более 80% всех комиссионных были выплачены клубами из Англии, Германии, Италии, Испании, Португалии и Франции, причем португальские клубы затратили на комиссионные сумму, равную половине трат на трансферы.