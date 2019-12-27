РФС подал иск к «Телеспорту» на 36 миллионов рублей
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) подал иск к акционерному обществу «Телеспорт», сообщается на сайте картотеки дел арбитражного суда города Москвы.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) подал иск к акционерному обществу «Телеспорт», сообщается на сайте картотеки дел арбитражного суда города Москвы.
Сумма исковых требований 36 миллионов 860 тысяч рублей. Подробности дела не уточняются.
«Телеспорт» занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.