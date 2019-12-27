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13:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС подал иск к «Телеспорту» на 36 миллионов рублей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) подал иск к акционерному обществу «Телеспорт», сообщается на сайте картотеки дел арбитражного суда города Москвы.

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Источник: Спорт РИА Новости

Сумма исковых требований 36 миллионов 860 тысяч рублей. Подробности дела не уточняются.

«Телеспорт» занимается трансляциями спортивных событий, работой с медиаправами крупных турниров и другой деятельностью.

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