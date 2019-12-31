СМИ: ФИФА рассматривает возможность изменить трактовку правила положения «вне игры»

По информации источника, игрок атакующей команды будет находиться в положении «вне игры» в случае наличия «видимого просвета» между ним и игроком защищающейся команды. Иными словами, в случае, если атакующий игрок будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты, тогда будет фиксироваться офсайд. В настоящее время офсайд фиксируется в случаях, когда части тел игроков атаки, которыми можно забить гол, находятся ближе к воротам соперника.