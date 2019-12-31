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13:59 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ФИФА рассматривает возможность изменить трактовку правила положения «вне игры»

ТАСС, 31 декабря. Международная федерация футбола (ФИФА) может внести изменения в трактовку правила офсайда. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на британское издание The Times.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, игрок атакующей команды будет находиться в положении «вне игры» в случае наличия «видимого просвета» между ним и игроком защищающейся команды. Иными словами, в случае, если атакующий игрок будет всем телом расположен ближе к воротам соперника, чем игрок защиты, тогда будет фиксироваться офсайд. В настоящее время офсайд фиксируется в случаях, когда части тел игроков атаки, которыми можно забить гол, находятся ближе к воротам соперника.

Если ФИФА примет решение изменить правило, она обратится к Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB), который отвечает за регулирование правил в футболе, с просьбой оценить возможность изменения трактовки и впоследствии внесения изменения в правила.

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В последний раз изменение в правила трактовки офсайда были внесено в 1990 году: игрокам атакующей команды разрешили находиться на одной линии с последним защитником, ранее атакующие игроки должны были находиться перед последним игроком защищающейся команды.

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