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13:02 (мск), источник: Sport24

«Челси» готов купить Чалова, Зидан зовет Мане в «Реал». Трансферы и слухи дня

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Источник: Sport24

Что в России

«Челси» приценивается к Чалову

И снова тема «Чалов и трансфер в АПЛ». Притом сразу в «Челси». По информации Express, лондонцы предложат ЦСКА 20 миллионов фунтов за Чалова. То бишь 23,6 млн евро. Очень неплохие деньги за 21-летнего форварда. Чалов, конечно, не основной вариант для «Челси». Трансферный бан снят, и Лэмпард очень хочет усилить атаку. Основные цели — Тимо Вернер и Мусса Дембеле.

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Но «РБ Лейпциг» и «Лион» не готовы отпускать своих форвардов посреди сезона. Поэтому «Челси» рассматривает другие варианты. В том числе Чалова.

Сигурдссон ушел из «Ростова»

Вот как. Между Рагнаром Сигурдссоном и «Ростовом» достигнута договоренность о расторжении контракта. По обоюдному согласию сторон — эта формулировка на официальном сайте клуба. Так что 32-летний исландский защитник больше не будет играть за «Ростов». В 2018-м он перешел из «Фулхэма» и с тех пор провел 53 матча за российский клуб. А в этом сезоне вообще был капитаном «Ростова».

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«Оренбург» нашел новичка в Казахстане

Исламбек Куат — игрок «Оренбурга». Это 26-летний полузащитник сборной Казахстана. Опорник ушел из «Кайрата» и перешел в «Оренбург» на правах свободного агента. За «Кайрат» Куат выступал с 2014 года, провел 159 матчей — 10 голов и 16 ассистов. За это время клуб из Алматы пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один — бронзовым, завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны. Плюс у новичка «Оренбурга» 31 матч за сборную Казахстана.

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Что в Европе

«Интер» — фаворит в борьбе за Эриксена

Известно, что датчанин не горит желанием продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Он истекает уже летом. Главный вопрос — куда уйдет Эриксен. И сейчас фаворит — «Интер». «Реал» и «МЮ» тоже среди претендентов, разумеется. Но пока именно «Интер» настойчивее всех в переговорах. Притом итальянцы готовы выложить за Эриксена реальные деньги. Чтобы датчанин уже сейчас, в январе, отправился в «Интер».

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Зидан уговаривает Мане перейти в «Реал»

Садио Мане — лучший игрок «Ливерпуля» в 2019 году. Но, возможно, уже в 2020-м он станет сотрудником другого клуба. «Реал» намерен приобрести 27-летнего сенегальца летом. С Садио уже поговорил Зинедин Зидан. Понятно, что обсуждали они не погоду, а трансфер Мане в «Реал», уверяет Le10sport.com. Другое дело, что за форварда придется выложить не меньше 100 миллионов евро.

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«Манчестер Сити» и «Челси» готовы предложить 60 миллионов евро за Чилуэлла

23-летнего защитника хотят почти все английские топ-клубы. Впрочем, «Лестер» сейчас и есть топ-клуб — «лисы» на втором месте. И круто играют там не только Варди и атакующие футболисты, но и защитники. Бен Чилуэлл уже не первый день — основной левый фулбек сборной Англии. Логично, что его связывают с переходом в очень сильные команды. «Манчестер Сити» и «Челси» готовы выложить за Чилуэлла 60 миллионов фунтов. «Лестер» точно не продаст защитника сейчас. Но, возможно, летом придется расстаться с Чилуэллом.

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«Барселона» не отпустит Видаля в Италию

По крайней мере, каталонцы не планируют продавать Артуро. Хотя сам Видаль вроде бы хочет вернуться в Серию А — в «Интер» или «Ювентус». Но «Барселона» отдала в аренду «Бетису» полузащитника Карлеса Аленью, плюс травмирован Артур. В итоге у «Барсы» просто очень ограниченный выбор в полузащите. Поэтому Эрнесто Вальверде и против ухода Видаля. Впрочем, к Артуро по-прежнему серьезный интерес в Италии.

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