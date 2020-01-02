«Челси» готов купить Чалова, Зидан зовет Мане в «Реал». Трансферы и слухи дня

Источник: Sport24

Что в России

«Челси» приценивается к Чалову

И снова тема «Чалов и трансфер в АПЛ». Притом сразу в «Челси». По информации Express, лондонцы предложат ЦСКА 20 миллионов фунтов за Чалова. То бишь 23,6 млн евро. Очень неплохие деньги за 21-летнего форварда. Чалов, конечно, не основной вариант для «Челси». Трансферный бан снят, и Лэмпард очень хочет усилить атаку. Основные цели — Тимо Вернер и Мусса Дембеле.

Но «РБ Лейпциг» и «Лион» не готовы отпускать своих форвардов посреди сезона. Поэтому «Челси» рассматривает другие варианты. В том числе Чалова.

Сигурдссон ушел из «Ростова»

Вот как. Между Рагнаром Сигурдссоном и «Ростовом» достигнута договоренность о расторжении контракта. По обоюдному согласию сторон — эта формулировка на официальном сайте клуба. Так что 32-летний исландский защитник больше не будет играть за «Ростов». В 2018-м он перешел из «Фулхэма» и с тех пор провел 53 матча за российский клуб. А в этом сезоне вообще был капитаном «Ростова».

«Оренбург» нашел новичка в Казахстане

Исламбек Куат — игрок «Оренбурга». Это 26-летний полузащитник сборной Казахстана. Опорник ушел из «Кайрата» и перешел в «Оренбург» на правах свободного агента. За «Кайрат» Куат выступал с 2014 года, провел 159 матчей — 10 голов и 16 ассистов. За это время клуб из Алматы пять раз становился серебряным призером чемпионата Казахстана, один — бронзовым, завоевал четыре Кубка и два Суперкубка страны. Плюс у новичка «Оренбурга» 31 матч за сборную Казахстана.

Что в Европе

«Интер» — фаворит в борьбе за Эриксена

Известно, что датчанин не горит желанием продлевать контракт с «Тоттенхэмом». Он истекает уже летом. Главный вопрос — куда уйдет Эриксен. И сейчас фаворит — «Интер». «Реал» и «МЮ» тоже среди претендентов, разумеется. Но пока именно «Интер» настойчивее всех в переговорах. Притом итальянцы готовы выложить за Эриксена реальные деньги. Чтобы датчанин уже сейчас, в январе, отправился в «Интер».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B0NYgVagcC3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B0NYgVagcC3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B0NYgVagcC3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Christian Eriksen (@chriseriksen8)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-22T06:33:00+00:00">21 Июл 2019 в 11:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Зидан уговаривает Мане перейти в «Реал»

Садио Мане — лучший игрок «Ливерпуля» в 2019 году. Но, возможно, уже в 2020-м он станет сотрудником другого клуба. «Реал» намерен приобрести 27-летнего сенегальца летом. С Садио уже поговорил Зинедин Зидан. Понятно, что обсуждали они не погоду, а трансфер Мане в «Реал», уверяет Le10sport.com. Другое дело, что за форварда придется выложить не меньше 100 миллионов евро.

«Манчестер Сити» и «Челси» готовы предложить 60 миллионов евро за Чилуэлла

23-летнего защитника хотят почти все английские топ-клубы. Впрочем, «Лестер» сейчас и есть топ-клуб — «лисы» на втором месте. И круто играют там не только Варди и атакующие футболисты, но и защитники. Бен Чилуэлл уже не первый день — основной левый фулбек сборной Англии. Логично, что его связывают с переходом в очень сильные команды. «Манчестер Сити» и «Челси» готовы выложить за Чилуэлла 60 миллионов фунтов. «Лестер» точно не продаст защитника сейчас. Но, возможно, летом придется расстаться с Чилуэллом.

«Барселона» не отпустит Видаля в Италию