Радимов о санкциях в спорте: Забейте на WADA, мы знаем, что вы русские

Исполком WADA ранее наложил санкции на российский спорт, которые включают в себя отсутствие возможности для россиян выступать под флагом своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх, и допускаться на международные мультиспортивные мероприятия только в индивидуальном порядке.

«Что касается WADA, то забейте вы на неё! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы — русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду. Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это — наша страна, которой мы должны гордиться», — сказал Радимов корреспонденту РИА Новости по телефону.