Радимов о санкциях в спорте: Забейте на WADA, мы знаем, что вы русские
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе
С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе
Исполком WADA ранее наложил санкции на российский спорт, которые включают в себя отсутствие возможности для россиян выступать под флагом своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх, и допускаться на международные мультиспортивные мероприятия только в индивидуальном порядке.
«Что касается WADA, то забейте вы на неё! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы — русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду. Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это — наша страна, которой мы должны гордиться», — сказал Радимов корреспонденту РИА Новости по телефону.
«Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть», — добавил Радимов.