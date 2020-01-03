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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Радимов о санкциях в спорте: Забейте на WADA, мы знаем, что вы русские

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости, Тарас Барабаш. Обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе санкт-петербургского «Зенита», экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов уверен, что российским спортсменам надо перестать думать о санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) и ехать на Олимпиаду при любых обстоятельствах.

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Исполком WADA ранее наложил санкции на российский спорт, которые включают в себя отсутствие возможности для россиян выступать под флагом своей страны на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх, и допускаться на международные мультиспортивные мероприятия только в индивидуальном порядке.

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«Что касается WADA, то забейте вы на неё! Все, кто живет в нашей стране, знают, что вы — русские. Боксеры сказали, что они откажутся выступать без флага, но надо ехать. Вы все наши, езжайте на Олимпиаду. Например, я горжусь тем, что было после матча сборных России и Канады на молодежном чемпионате мира по хоккею, когда с капитаном канадцев, который не снял шлем, не поздоровались наши. Вот это — наша страна, которой мы должны гордиться», — сказал Радимов корреспонденту РИА Новости по телефону.

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«Езжайте на Олимпиаду, мы все за вас будем болеть независимо от того, под каким вы флагом и гимном. Мы знаем, какой у нас гимн, какая у нас страна и кто мы есть», — добавил Радимов.

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