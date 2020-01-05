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14:00 (мск), источник: Sport24

«Бавария» увела у «Шальке» вратаря и капитана, Нойер получил конкурента. Трансферы и слухи дня

Втягиваемся в межсезонье.

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Что в России

«Хетафе» вслед за ЦСКА сделал предложение об аренде Ловро Майера

На полузащитника загребского «Динамо» Ловро Майера, которым интересуется московский ЦСКА, появился еще один претендент.

Как сообщает Sportske Novosti, «Хетафе» сделал предложение об аренде 21-летнего хавбека. Клуб испанской Ла Лиги хочет взять Майера в аренду до лета с возможностью выкупа за 6 млн евро плюс 20 процентов от суммы следующего трансфера.

По данным источника, «Динамо» не хочет отдавать Ловро в аренду. Также хорватский клуб не устраивает сумма компенсации.

Ранее сообщалось, что «Динамо» отклонило предложение ЦСКА об аренде Майера с правом последующего выкупа.

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И еще про ЦСКА:

Вингер «Монако» Оньекуру перешел в «Галатасарай». Игроком интересовались армейцы

«Галатасарай» объявил об аренде вингера «Монако» Генри Оньекуру. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

22-летний нигериец провел в этом сезоне лишь 4 матча и отдал одну результативную передачу. Отметим, что форвард уже выступал в «Галатасарае» в сезоне-2018/19 на правах аренды. Тогда игрок принадлежал «Эвертону».

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Прошлым летом предложение по трансферу Оньекуру делал московский ЦСКА, но сам футболист отказался от трансфера.

Тем временем:

Бывший игрок «Динамо» и «Оренбурга» Нехайчик вернулся в БАТЭ

Полузащитник Павел Нехайчик сменил брестское «Динамо» на БАТЭ, сообщает пресс-служба борисовчан.

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Нехайчик является воспитанником БАТЭ. За время выступлений в борисовском клубе (2007−11, 2013) хавбек сыграл 191 встречу, забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач. В России он выступал за московское «Динамо», «Томь» и «Оренбург».

А теперь самое интересное: БАТЭ по итогам сезона занял второе место, уступив чемпионство как раз брестскому «Динамо».

Что в Европе

«Бавария» заключит с голкипером Нюбелем 5-летний контракт, «Шальке» лишил игрока повязки

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«Бавария» объявила, что голкипер «Шальке» Александр Нюбель летом 2020-го станет игроком мюнхенской команды. Он заключит пятилетний контракт на правах свободного агента.

По информации немецкой прессы, в первые сезоны Нюбель будет сменщиком Мануэля Нойера, а когда тот завершит карьеру в 2023 году, Александр станет первым номером мюнхенцев.

После этого тренер «Шальке» Давид Вагнер отобрал у Нюбеля капитанскую повязку:

Мы решили, что Нюбель отдаст повязку, новым капитаном будет Омар Маскарелл. Мы решили, что так будет лучше для команды, взвесив все плюсы и минусы. Нюбель продолжит оставаться частью нашего коллектива. С нашей стороны, мы сделали все, чтобы уговорить его остаться, но не получилось.
Пресс-служба «Шальке»

В этом сезоне Нюбель провел за клуб 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей.

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Отметим, что в 2011 году точно так же из «Шальке» в «Баварию» перешел сам Нойер.

«Ювентус» отказался продавать Демираля «Лестеру» за 25,5 млн фунтов

«Лестер» направил официальное предложение «Ювентусу» по защитнику Мериху Демиралю, но получил отказ. Как сообщает Sky in Italy, сумма предложения составила 25,5 млн фунтов (около 30 млн евро).

Ранее «Ювентус» ответил отказом и дортмундской «Боруссии», которая предлагала 34 млн фунтов.

Демирал перешел в «Ювентус» в июле из «Сассуоло», но так и не смог закрепиться в составе и провел лишь пять матчей.

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23 декабря 2019© Ньюстюб
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