РФС займется «поздними» детьми

Источник: РИА "Новости"

ПО СЛЕДАМ БАРНСЛИ И ТОМПСОНА

В России на этот эффект (по-английски relative age effect) до недавнего времени никто не обращал внимания. Но теперь и мы, вслед за остальным миром, констатировали заметное преобладание в ведущих детских и юношеских командах игроков, рожденных в первой половине года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a82e365972c0bcbd4d61" data-vnd="a82e365972c0bcbd4d61" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a82e365972c0bcbd4d61" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного в 2019 году группой отечественных специалистов (Безуглов и Ларин входили в ее состав) в футбольных академиях разного уровня, клубах РПЛ и сборных. И с этой проблемой РФС намерен бороться, понимая, что эффект относительного возраста, снижая конкуренцию и выбрасывая из спорта тысячи детей уже на этапе первичного отбора, в конечном счете отрицательно сказывается на выступлениях наших клубов и национальных команд на международной арене.

— Это точно научная, а не конспирологическая теория? Неужели поздних детей в футбольных академиях меньше, чем ранних?

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Безуглов (председатель медицинского комитета РФС):

— Да, так и есть. Причем вы наверняка до конца не представляете себе масштаб явления. Впервые эффект относительного возраста был описан в 1980-х годах североамериканскими психологами Барнсли и Томпсоном. Они подсчитали, что до 75 процентов ребят, выступавших в юношеских хоккейных лигах, родились в первой половине года.

В футболе на проблему обратили серьезное внимание в начале 90-х. Оказалось, что среди участников молодежного и юношеского чемпионатов мира 47 процентов появились на свет в первом квартале и только 7,7 процента — в четвертом.

Ларин (заместитель председателя комитета детско-юношеского футбола):

— Наиболее ярко эффект проявляется именно в командных дисциплинах с ранней специализацией. В футболе, хоккее, баскетболе — там, где сила и скорость обеспечивают ребенку серьезные конкурентные преимущества над сверстниками.

— А может, во второй половине года детей в принципе рождается меньше? Вот и весь эффект.

Безуглов:

— Нет, в странах, где проводились исследования, в том числе — в России, такой закономерности нет.

Дети в течение года рождаются примерно равномерно, с отклонениями в рамках статистической погрешности. Проблема же возникает на стадии отбора в академии, когда физическая развитость имеет решающее значение. Эдуард Безуглов

Логика тут простая. Ребят начинают набирать в 6 лет. Но по факту январские дети в этом возрасте на 17 процентом старше декабрьских. И эта разница обеспечивает им заведомые преимущества в физике и координации. Тренер же себе не враг — он берет в команду тех, кто быстрее и сильнее, не заглядывая в свидетельство о рождении. При этом, возможно, более талантливый, но физически менее развитый ребенок сразу отсекается.

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СУПЕРТАЛАНТЫ И БЛАТНЫЕ

— И как менять психологию тренеров? Ведь от них зависит, кто попадет в академию, а кто — нет.

Ларин:

— Надо максимально подробно информировать тренеров о проблеме. Тогда на некоторые вещи они будут смотреть иначе. Так поступают во многих футбольных странах, например, во Франции. И нам необходимо идти тем же путем.

Безуглов:

— Поздние дети, конечно, тоже попадают в футбол. Но в основном это те, чей скелетный возраст превышает хронологический. Либо суперталанты. А встречаются и те, кого тренер просто не может не взять.

— Блатные?

— Именно.

— Как определить скелетный возраст ребенка?

— Есть разные методики на основе рентгенографии кисти. Правда, погрешность достаточно высокая — 2−3 месяца, что в нашем случае принципиально. Поэтому все чаще используют формулы, учитывающие рост ребенка и его родителей.

В некоторых странах уже достаточно распространен биобандинг — разделение детей на группы не по году рождения, а по степени их созревания. Николай Ларин

— Когда биобандинг будет внедрен и в российский детско-юношеский футбол?

Ларин:

— Честно говоря, у меня большие сомнения в эффективности этой методики в нашей стране. Рост родителей можно легко изменить на бумаге — соответственно исказить биологический возраст ребенка. Поэтому целесообразнее задуматься не о биобандинге, а о проведении соревнований среди команд, составленных из поздних ребят. Такие фестивали не первый год с успехом проходят в США и Великобритании. И Россия уже сейчас готова взять этот опыт на вооружение.

ОТ ШВЕЙЦАРИИ ДО ИСЛАНДИИ

— Какие страны наиболее активно борются с проблемой относительного возраста?

Безуглов:

— Российская премьер-лига обратилась за консультацией к своим европейским партнерам, и те охотно делятся опытом. Например, в Швейцарии с 2012 года запустили программу карт-бланш, в рамках которой не менее двух позднесозревающих футболистов включали в команды более младшего возраста. Недавно квоту увеличили до трех таких игроков. При этом в швейцарских футбольных академиях каждая команда обязана иметь не менее пяти ребят, родившихся после 31 июля.

В Бельгии создают команды из поздних детей, проводят турниры среди них. Там этой проблемой начали заниматься еще десять лет назад. В Дании же планируют полностью убрать для самых младших возрастов турнирную составляющую, чтобы тренеры перестали гнаться за результатами. Так уже поступают в Исландии.

Ларин:

— Как я уже говорил, турниры позднерожденных регулярно проводят и в Англии. А в академии МЮ диапазон возраста ребенка при наборе в группу считается не с 1 января по 31 декабря, как принято, а от 1 августа до 31 июля. Николай Ларин

В такой системе дети, рожденные в первой половине года, рассматриваются как поздние и выступают в турнирах с классическими возрастными отсечками против старших сверстников. Это может отрицательно сказываться на результате здесь и сейчас, но положительно влияет на их дальнейшую карьеру.

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ОТ 5 ДО 20 ПРОЦЕНТОВ

— Кстати, а что происходит во взрослом футболе? Там позднерожденных тоже меньше?

Безуглов:

— На эту тему есть множество исследований. Как правило, доля поздних игроков в составах элитных команд все еще меньше, чем ранних, но значительно больше, чем в молодежном спорте. При этом карьера у таких игроков продолжается дольше, статистика — лучше, а заработки — выше. Это касается и Лиги чемпионов, и, скажем, НХЛ.

Если же проанализировать составы сборной России с 1998 года, то выяснится: доля поздних футболистов в ней превышала 20 процентов, в то время как в детских и юношеских командах этот показатель варьировался в диапазоне 5 — 10 процентов. Аналогичная картина — в российском хоккее.

— И как мы собираемся решать проблему?

— Уже подготовлен большой материал по этой теме. Президент РФС Александр Валерьевич Дюков лично встречался с представителями ведущих академий страны, обсуждал этот вопрос с руководителями клубов РПЛ, куда были разосланы письма с подробной информацией о распространенности эффекта относительного возраста в России и предполагаемых мерах борьбы с ним.

В ближайшее время все заинтересованные стороны еще раз встретятся и обсудят итоговый вариант мер, которые позволили бы минимизировать влияние этого эффекта.

При грамотном и системном подходе уже спустя 5−7 лет можно будет добиться первых результатов, а значит — повысить конкурентоспособность нашего футбола. Эдуард Безуглов

СБОРНАЯ РОССИИ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ МАТЧАХ ОТБОРА ЕВРО-2020.

РАННИЕ ПОЗДНИЕ

Зобнин Гилерме

Ионов Джикия

Петров Дзюба

Семенов Жирков

Бакаев Ал. Миранчук

Головин Оздоев

Джанаев Фернандес

Караваев Ахметов.

Комличенко Беляев.

Кудряшов Ерохин.

Кузяев Жемалетдинов.

Фомин.

Чистяков.

Шунин.

Выделены игроки, начинавшие в стартовом составе матч против Бельгии.

Сергеев Иван