Джон Дилейни покинул исполнительный комитет УЕФА

Как отмечается, 52-летний ирландский спортивный функционер подал в отставку по собственному желанию, и она была принята. Срок мандата Дилейни в исполкоме УЕФА истекал в 2021 году.

Согласно сообщению пресс-службы союза, Дилейни сыграл важную роль в расширении числа участников чемпионатов Европы до 24 команд, а также был важной фигурой в деле децентрализации продажи телевизионных прав на соревнования национальных команд в рамках УЕФА, что принесло пользу всем футбольным ассоциациям Европы и было включено в регламент Лиги наций.