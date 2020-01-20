Джон Дилейни покинул исполнительный комитет УЕФА
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Джон Дилейни покинул состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Джон Дилейни покинул состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.
Как отмечается, 52-летний ирландский спортивный функционер подал в отставку по собственному желанию, и она была принята. Срок мандата Дилейни в исполкоме УЕФА истекал в 2021 году.
Согласно сообщению
Дилейни был членом исполкома УЕФА с апреля 2017 года, когда был избран в состав руководящего органа на конгрессе союза в Хельсинки.