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17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джон Дилейни покинул исполнительный комитет УЕФА

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Джон Дилейни покинул состав исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.

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Как отмечается, 52-летний ирландский спортивный функционер подал в отставку по собственному желанию, и она была принята. Срок мандата Дилейни в исполкоме УЕФА истекал в 2021 году.

Согласно сообщению пресс-службы союза, Дилейни сыграл важную роль в расширении числа участников чемпионатов Европы до 24 команд, а также был важной фигурой в деле децентрализации продажи телевизионных прав на соревнования национальных команд в рамках УЕФА, что принесло пользу всем футбольным ассоциациям Европы и было включено в регламент Лиги наций.

Дилейни был членом исполкома УЕФА с апреля 2017 года, когда был избран в состав руководящего органа на конгрессе союза в Хельсинки.

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