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10Сборная России вышла в финал МЧМ
9Погиб Коби Брайант
17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Верните мой 2007-й. Как выглядели российские спортсмены в нулевых

Смотрим на Кокорина с длинной чёлкой, нестареющего Овечкина и беззаботного Смолова. А причём тут Лопырёва?

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Иногда кажется, что эпоха нулевых была совсем недавно, а 2007-й — всего несколько лет назад. Но время летит с удивительной скоростью, а вместе с ним меняются и представители российского спорта: действующие и бывшие атлеты, их супруги, амбассадоры брендов и крупных мероприятий. Вспоминаем, как эти люди выглядели раньше и что в их жизни изменилось с тех пор.

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