Верните мой 2007-й. Как выглядели российские спортсмены в нулевых

Иногда кажется, что эпоха нулевых была совсем недавно, а 2007-й — всего несколько лет назад. Но время летит с удивительной скоростью, а вместе с ним меняются и представители российского спорта: действующие и бывшие атлеты, их супруги, амбассадоры брендов и крупных мероприятий. Вспоминаем, как эти люди выглядели раньше и что в их жизни изменилось с тех пор.