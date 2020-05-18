Фонд ФИФА организует благотворительный матч для сбора денег на борьбу с пандемией

Источник: РИА "Новости"

Собранные средства пойдут на разработку различных технологий лечения заболеваний, вызванных коронавирусом, на улучшение диагностики, терапии и на создание вакцин.

«Мы обязаны продемонстрировать солидарность и продолжаем делать все возможное, чтобы участвовать в борьбе с пандемией, — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино. — Мы принимали активное участие в повышении осведомленности посредством нескольких других кампаний, ФИФА также внесла финансовый вклад в решение этой проблемы, но теперь мы обязуемся организовать глобальное мероприятие по сбору средств, когда этому будет способствовать ситуация, даже если это произойдет только через несколько месяцев».

«Более подробная информация об этом уникальном событии, включая место, дату, участников и формат, будет объявлена фондом в надлежащее время, — сообщил генеральный директор фонда Юрий Джоркаефф. — В настоящее время рассматриваются различные сценарии и планы, каждый из которых соответствует требованиям здравоохранения и другим указам соответствующих правительств и международных организаций».