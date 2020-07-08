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17:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Голкипер «Знамени труда», которого ударила молния, вышел из комы

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Голкипер футбольного клуба «Знамя труда» Орехово-Зуево Иван Заборовский вышел из комы, сообщает Sport24 со ссылкой на гендиректора клуба Игоря Майорова.

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Источник: https://www.instagram.com/fcztofficial/

Представитель команды отметил улучшение самочувствие футболиста, но отказался от дальнейших прогнозов.

«Его состояние уже лучше, он пришел в себя. Вышел из искусственной комы, поздравил тренера с днем рождения. Говоря о прогнозах, то я не медик, их нужно спрашивать», — отметил Майоров.

В воскресенье во время тренировки в 16-летнего Заборовского ударила молния. Позже врачи команды приняли решение ввести спортсмена в состояние искусственной комы.

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