Голкипер «Знамени труда», которого ударила молния, вышел из комы
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Голкипер футбольного клуба «Знамя труда»
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Голкипер футбольного клуба «Знамя труда»
Представитель команды отметил улучшение самочувствие футболиста, но отказался от дальнейших прогнозов.
«Его состояние уже лучше, он пришел в себя. Вышел из искусственной комы, поздравил тренера с днем рождения. Говоря о прогнозах, то я не медик, их нужно спрашивать», — отметил Майоров.
В воскресенье во время тренировки в 16-летнего Заборовского ударила молния. Позже врачи команды приняли решение ввести спортсмена в состояние искусственной комы.