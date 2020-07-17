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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-футболист «Спартака» Андре Шюррле завершил карьеру игрока в 29 лет

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле, выступавший в нынешнем сезоне за московский «Спартак», объявил о завершении профессиональной карьеры.

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Источник: РИА "Новости"

«Привет всем! Я хочу, чтобы вы знали, я ухожу из профессионального футбола. От своего имени и от всей своей семьи хочу поблагодарить всех, кто был вместе со мной на протяжении этих феноменальных лет. Ваша поддержка и любовь были невероятными, и я не смею просить большего. Теперь я готов и открыт для всех новых прекрасных возможностей, что ждут меня дальше», — написал Шюррле в своем Instagram.

Шюрлле, которому в ноябре этого года исполнится 30 лет, начал профессиональную карьеру в 2009 году в «Майнце», потом выступал за леверкузенский «Байер», «Вольфсбург» и дортмундскую «Боруссию», а за пределами Германии — за лондонские «Челси» и «Фулхэм», а также московский «Спартак».

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В составе сборной Германии форвард провел 57 матчей, забив 22 мяча. На чемпионате мира-2014 в Бразилии Шюррле отметился дублем в ворота сборной Бразилии в полуфинале (7:1), а также отдал в финале с командой Аргентины (1:0) результативную передачу на Марио Гетце, забившего «золотой» гол.

За «Спартак», оказавшийся последней командой в его карьере, Шюррле выступал на правах аренды с августа 2019 по март 2020 года, при этом немец не вернулся в состав команды в июне, когда сезон в чемпионате России был возобновлен. Всего за «красно-белых» форвард провел 18 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

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