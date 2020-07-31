Андрей Аршавин сообщил, что бывшая жена забрала почти все его трофеи
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и национальной команды России Андрей Аршавин опубликовал фотографию на фоне стеллажа с одним кубком.
Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и национальной команды России Андрей Аршавин опубликовал фотографию на фоне стеллажа с одним кубком.
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Аршавин состоял в браке с Барановской с 2004 по 2013 год. При расставании Юлии досталась трёхкомнатная квартира в
За футбольную карьеру Андрей завоевал более 10 трофеев, включая 3 титула чемпиона Российской