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19:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Аршавин сообщил, что бывшая жена забрала почти все его трофеи

Бывший нападающий «Зенита», лондонского «Арсенала» и национальной команды России Андрей Аршавин опубликовал фотографию на фоне стеллажа с одним кубком.

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В комментариях у экс-футболиста поинтересовались, где все остальные его трофеи, на что он ответил: «Всё на полке у Ю. Г.». Ю. Г. — инициалы бывшей жены Аршавина — Барановской Юлии Геннадьевны.

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Аршавин состоял в браке с Барановской с 2004 по 2013 год. При расставании Юлии досталась трёхкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Совсем скоро бывшие возлюбленные вновь встретятся в суде, чтобы решить вопрос о снижении алиментов на содержание троих детей.

За футбольную карьеру Андрей завоевал более 10 трофеев, включая 3 титула чемпиона Российской Премьер-Лиги и Кубок УЕФА.

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